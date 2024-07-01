Bu Nasıl Bir Vicdansızlık? Yeni Zelanda'daki 'Kedi Öldürme Yarışması'nda 370 Yabani Kedi Öldürüldü!
Bu Nasıl Bir Vicdansızlık? Yeni Zelanda'daki 'Kedi Öldürme Yarışması'nda 370 Yabani Kedi Öldürüldü!
Geçtiğimiz yıl tepkiler üzerine iptal edilen 'Kedi Öldürme Yarışması' bu sene gerçekleştirildi. Yarışmada 370 yabani kedi öldürüldü, en çok kedi öldürene de para ödülü verildi.
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Kaynak: Independent
Yeni Zelanda'da her yıl düzenlenen av yarışmasının organizatörleri bu yıl 14 yaş altı çocuklar için "yaban kedisi avı" kategorisini tanıtmıştı. Gelen tepkiler üzerine ise yarışma iptal edilmişti.
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