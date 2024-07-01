Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
Hayvanlar
Kedi
Bu Nasıl Bir Vicdansızlık? Yeni Zelanda'daki 'Kedi Öldürme Yarışması'nda 370 Yabani Kedi Öldürüldü!

Bu Nasıl Bir Vicdansızlık? Yeni Zelanda'daki 'Kedi Öldürme Yarışması'nda 370 Yabani Kedi Öldürüldü!

Yeni Zelanda
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
01.07.2024 - 22:04

Geçtiğimiz yıl tepkiler üzerine iptal edilen 'Kedi Öldürme Yarışması' bu sene gerçekleştirildi. Yarışmada 370 yabani kedi öldürüldü, en çok kedi öldürene de para ödülü verildi.

Detaylar👇

Kaynak: Independent

Yeni Zelanda'da her yıl düzenlenen av yarışmasının organizatörleri bu yıl 14 yaş altı çocuklar için "yaban kedisi avı" kategorisini tanıtmıştı. Gelen tepkiler üzerine ise yarışma iptal edilmişti.

Yeni Zelanda'da her yıl düzenlenen av yarışmasının organizatörleri bu yıl 14 yaş altı çocuklar için "yaban kedisi avı" kategorisini tanıtmıştı. Gelen tepkiler üzerine ise yarışma iptal edilmişti.

Anlatmıştık:

Fakat bu sene yarışma iptal edilmedi! Gerçekleştirilen yarışmada 370 yabani kedi öldürüldü. Kazanana ise para ödülü verildi.

Fakat bu sene yarışma iptal edilmedi! Gerçekleştirilen yarışmada 370 yabani kedi öldürüldü. Kazanana ise para ödülü verildi.

Organizatör Matt Bailey ise, artan yabani kedi sayısı nedeniyle bu yarışmanın gerçekleştirildiğini dile getirdi.

Organizatör Matt Bailey ise, artan yabani kedi sayısı nedeniyle bu yarışmanın gerçekleştirildiğini dile getirdi.

Yarışma sonucunda toplam 370 yabani kedi öldürülürken, bir kişi 65 kedi öldürerek 500 Yeni Zelanda doları (yaklaşık 10 bin lira) ödül kazandı.

Yarışma sonucunda toplam 370 yabani kedi öldürülürken, bir kişi 65 kedi öldürerek 500 Yeni Zelanda doları (yaklaşık 10 bin lira) ödül kazandı.

Bailey, aryıca hastalıklar nedeniyle yılda 40'a yakın kedinin öldürüldüğünü dile getirse de halk tarafından bu durumun 'problematik' olduğunu dile getirdi.

Bailey, aryıca hastalıklar nedeniyle yılda 40'a yakın kedinin öldürüldüğünü dile getirse de halk tarafından bu durumun 'problematik' olduğunu dile getirdi.

İlginizi çekebilir:

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
19
15
9
1
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın