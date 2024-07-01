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Morali Bozuk Olan Yolculara Şaka Yaparak Ortamı Şenlendirdiğini Söyleyen Kabin Memuru, 'Nasıl Yani?' Dedirtti

Morali Bozuk Olan Yolculara Şaka Yaparak Ortamı Şenlendirdiğini Söyleyen Kabin Memuru, 'Nasıl Yani?' Dedirtti

Uçak
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
01.07.2024 - 20:14

Josh Prinkley isimli bir kabin memuru, çalıştığı havayolları firmasının sen sevilen kabin memurlarından biri olarak biliniyor. Morali bozuk olan yolculara 'ilginç' kelime şakaları yaparak ortamı şenlendirdiğini söyleyen kabin memuruna gelin beraber mercek tutalım.👇

Kaynak: https://nypost.com/2024/07/01/lifesty...

Birçok kez uçakla seyahat etmişizdir. Sizler de takdir edersiniz birçok yolcunun kabin memurlarıyla ilginç bir diyaloğu olmuştur.

Birçok kez uçakla seyahat etmişizdir. Sizler de takdir edersiniz birçok yolcunun kabin memurlarıyla ilginç bir diyaloğu olmuştur.

Fakat bugün sizleri Josh isimli bu kabin memuruyla tanıştıracağız. Kendisi, kabin memurluğunu epey bi' benimsemiş ve işini severek yapıyor desek abartmayız.

Fakat bugün sizleri Josh isimli bu kabin memuruyla tanıştıracağız. Kendisi, kabin memurluğunu epey bi' benimsemiş ve işini severek yapıyor desek abartmayız.

Morali bozuk gibi görünen yolcuların moralini yerine getirmek için onlara bilerek 'kaba' davrandığını ve onlara 'kelime şakaları' yaptığını dile getiren görevli, bu süreçte yolcuların kendisini çok sevdiğini dile getiriyor.

Morali bozuk gibi görünen yolcuların moralini yerine getirmek için onlara bilerek 'kaba' davrandığını ve onlara 'kelime şakaları' yaptığını dile getiren görevli, bu süreçte yolcuların kendisini çok sevdiğini dile getiriyor.

"Mesela onlara, 'Çöpünüz var mı?' demek yerine 'Yanınızdaki çöp mü?' diyorum ve diğer yolcuyu gösteriyorum."

"Mesela onlara, 'Çöpünüz var mı?' demek yerine 'Yanınızdaki çöp mü?' diyorum ve diğer yolcuyu gösteriyorum."

Ayrıca onlara zaman zaman ufak 'gösteriler' de yaptığını söyleyen Josh, havayolları firmasının sev sevilen çalışanlarından biri.

Ayrıca onlara zaman zaman ufak 'gösteriler' de yaptığını söyleyen Josh, havayolları firmasının sev sevilen çalışanlarından biri.

Peki siz neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

Peki siz neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

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