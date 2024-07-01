Morali Bozuk Olan Yolculara Şaka Yaparak Ortamı Şenlendirdiğini Söyleyen Kabin Memuru, 'Nasıl Yani?' Dedirtti
Morali Bozuk Olan Yolculara Şaka Yaparak Ortamı Şenlendirdiğini Söyleyen Kabin Memuru, 'Nasıl Yani?' Dedirtti
Kaynak: https://nypost.com/2024/07/01/lifesty...
Josh Prinkley isimli bir kabin memuru, çalıştığı havayolları firmasının sen sevilen kabin memurlarından biri olarak biliniyor. Morali bozuk olan yolculara 'ilginç' kelime şakaları yaparak ortamı şenlendirdiğini söyleyen kabin memuruna gelin beraber mercek tutalım.👇
Birçok kez uçakla seyahat etmişizdir. Sizler de takdir edersiniz birçok yolcunun kabin memurlarıyla ilginç bir diyaloğu olmuştur.
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