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Yanlış Kişiye Vücudun Kötü Tepki Verdiğini Söyleyen Kişi İlişkilere Olan Bakış Açımızı Sorgulattı

Yanlış Kişiye Vücudun Kötü Tepki Verdiğini Söyleyen Kişi İlişkilere Olan Bakış Açımızı Sorgulattı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
03.07.2024 - 00:23

Bir kişi, geçtiğimiz günlerde 'Yanlış kişiye vücudun tepki verdiğini' bazı semptomlarla anlattı. Gelen yorumlar ise ilişkilere olan bakış açımızı baştan aşağı sorgulattı!

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Bir kişi, geçtiğimiz günlerde 'Yanlış kişiye vücudun tepki verdiğini' şu şekilde anlattı👇

Bir kişi, geçtiğimiz günlerde 'Yanlış kişiye vücudun tepki verdiğini' şu şekilde anlattı👇
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Peki gerçekten öyle mi? Diğer kişiler bu görüşü destekliyor mu?

Peki gerçekten öyle mi? Diğer kişiler bu görüşü destekliyor mu?

Gelin beraber bakalım😂

Gelin beraber bakalım😂
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