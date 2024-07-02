Yanlış Kişiye Vücudun Kötü Tepki Verdiğini Söyleyen Kişi İlişkilere Olan Bakış Açımızı Sorgulattı
Yanlış Kişiye Vücudun Kötü Tepki Verdiğini Söyleyen Kişi İlişkilere Olan Bakış Açımızı Sorgulattı
Bir kişi, geçtiğimiz günlerde 'Yanlış kişiye vücudun tepki verdiğini' bazı semptomlarla anlattı. Gelen yorumlar ise ilişkilere olan bakış açımızı baştan aşağı sorgulattı!
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Bir kişi, geçtiğimiz günlerde 'Yanlış kişiye vücudun tepki verdiğini' şu şekilde anlattı👇
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Peki gerçekten öyle mi? Diğer kişiler bu görüşü destekliyor mu?
Gelin beraber bakalım😂
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