Görüş Bildir
Haberler
Magazin
'Aşkın Olayım' Şarkısıyla Akıllara Kazanan Simge Sağın, 'Bekarlık' İsyanıyla Dikkat Çekti: 'Kanımıza İşledi'

'Aşkın Olayım' Şarkısıyla Akıllara Kazanan Simge Sağın, 'Bekarlık' İsyanıyla Dikkat Çekti: 'Kanımıza İşledi'

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
08.07.2024 - 20:00

'Aşkın Olayım' şarkısıyla akıllara kazınan başarılı şarkıcı geçtiğimiz günlerde Alaçatı'da çıktığı sahnede 'Aşık olanlar el kaldırabilir mi?' diyerek seyircilere bir soru yöneltti. İstediği cevabı göremeyince ise 'Ülkece bekarız yani!' diyerek isyan etti.

Buyrun detaylara👇

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

'Aşkın Olayım' şarkısıyla müzik listelerinin en üst sıralarında yerini alan ünlü şarkıcı Simge Sağın magazin camiasının en çok konuşulan isimlerinden bir tanesi.

'Aşkın Olayım' şarkısıyla müzik listelerinin en üst sıralarında yerini alan ünlü şarkıcı Simge Sağın magazin camiasının en çok konuşulan isimlerinden bir tanesi.

Hatırlarsanız geçtiğimiz aylarda Sağın, "Ben çok fanatik Beşiktaşlıydım, artık değilim." ifadelerini kullanarak tüm dikkatleri üzerine çekmişti.

Hatırlarsanız geçtiğimiz aylarda Sağın, "Ben çok fanatik Beşiktaşlıydım, artık değilim." ifadelerini kullanarak tüm dikkatleri üzerine çekmişti.

Detayları burada anlatmıştık...

Şimdi ise başarılı şarkıcı geçtiğimiz günlerde Alaçatı'da çıktığı sahnede 'Aşık olanlar el kaldırabilir mi?' diyerek seyircilere bir soru yöneltti.

Şimdi ise başarılı şarkıcı geçtiğimiz günlerde Alaçatı'da çıktığı sahnede 'Aşık olanlar el kaldırabilir mi?' diyerek seyircilere bir soru yöneltti.

Fakat seyircilerden beklediği ilgiyi ve cevabı göremeyince “Bu bekarlık bizim kanımıza mı işledi?” diyerek şaka yaptı.

Fakat seyircilerden beklediği ilgiyi ve cevabı göremeyince “Bu bekarlık bizim kanımıza mı işledi?” diyerek şaka yaptı.

Akabinde “Ülkece bekarız yani! Ne olacak bu iş böyle? O zaman aşıklar için söyleyeceğim.” sözleriyle konserine devam etti.

Akabinde “Ülkece bekarız yani! Ne olacak bu iş böyle? O zaman aşıklar için söyleyeceğim.” sözleriyle konserine devam etti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Birçok kişi de Simge'nin bu sözlerine birbirinden farklı yorumlar yaptı👇

Birçok kişi de Simge'nin bu sözlerine birbirinden farklı yorumlar yaptı👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Siz Simge'nin bu çıkışı hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

Siz Simge'nin bu çıkışı hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!
twitter.com

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
3
3
3
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın