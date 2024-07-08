'Aşkın Olayım' Şarkısıyla Akıllara Kazanan Simge Sağın, 'Bekarlık' İsyanıyla Dikkat Çekti: 'Kanımıza İşledi'
'Aşkın Olayım' Şarkısıyla Akıllara Kazanan Simge Sağın, 'Bekarlık' İsyanıyla Dikkat Çekti: 'Kanımıza İşledi'
'Aşkın Olayım' şarkısıyla akıllara kazınan başarılı şarkıcı geçtiğimiz günlerde Alaçatı'da çıktığı sahnede 'Aşık olanlar el kaldırabilir mi?' diyerek seyircilere bir soru yöneltti. İstediği cevabı göremeyince ise 'Ülkece bekarız yani!' diyerek isyan etti.
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'Aşkın Olayım' şarkısıyla müzik listelerinin en üst sıralarında yerini alan ünlü şarkıcı Simge Sağın magazin camiasının en çok konuşulan isimlerinden bir tanesi.
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Hatırlarsanız geçtiğimiz aylarda Sağın, "Ben çok fanatik Beşiktaşlıydım, artık değilim." ifadelerini kullanarak tüm dikkatleri üzerine çekmişti.
Şimdi ise başarılı şarkıcı geçtiğimiz günlerde Alaçatı'da çıktığı sahnede 'Aşık olanlar el kaldırabilir mi?' diyerek seyircilere bir soru yöneltti.
Fakat seyircilerden beklediği ilgiyi ve cevabı göremeyince “Bu bekarlık bizim kanımıza mı işledi?” diyerek şaka yaptı.
Akabinde “Ülkece bekarız yani! Ne olacak bu iş böyle? O zaman aşıklar için söyleyeceğim.” sözleriyle konserine devam etti.
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Birçok kişi de Simge'nin bu sözlerine birbirinden farklı yorumlar yaptı👇
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