'Aşkın Olayım' Şarkısıyla Akıllara Kazanan Simge Sağın, 'Bekarlık' İsyanıyla Dikkat Çekti: 'Kanımıza İşledi'

'Aşkın Olayım' şarkısıyla akıllara kazınan başarılı şarkıcı geçtiğimiz günlerde Alaçatı'da çıktığı sahnede 'Aşık olanlar el kaldırabilir mi?' diyerek seyircilere bir soru yöneltti. İstediği cevabı göremeyince ise 'Ülkece bekarız yani!' diyerek isyan etti.

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