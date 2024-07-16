Olimpiyat'ta As Pasör Cansu mu Olmalı Elif mi? Hernandez'in Çıkardığı İstatistiğe Göre Pasör Rotasyonu Sağlam!

VNL'i Olimpiyatlar'a hazırlık olarak değerlendiren 'Filenin Sultanları'nda bu yazın asıl hedef turnuvası elbette Paris 2024. Kadronun en kemik ikilileri ise şüphesiz pasörler Cansu Özbay ve Elif Şahin. Güney Kore'den sonra Nantes'ı çalıştıran Cesar Hernandez'in çıkardığı bir istatistik ise X kullanıcıları arasında yeni bir 'as pasör' tartışmasını başlatmış durumda!