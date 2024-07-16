Olimpiyat'ta As Pasör Cansu mu Olmalı Elif mi? Hernandez'in Çıkardığı İstatistiğe Göre Pasör Rotasyonu Sağlam!
Olimpiyat'ta As Pasör Cansu mu Olmalı Elif mi? Hernandez'in Çıkardığı İstatistiğe Göre Pasör Rotasyonu Sağlam!
VNL'i Olimpiyatlar'a hazırlık olarak değerlendiren 'Filenin Sultanları'nda bu yazın asıl hedef turnuvası elbette Paris 2024. Kadronun en kemik ikilileri ise şüphesiz pasörler Cansu Özbay ve Elif Şahin. Güney Kore'den sonra Nantes'ı çalıştıran Cesar Hernandez'in çıkardığı bir istatistik ise X kullanıcıları arasında yeni bir 'as pasör' tartışmasını başlatmış durumda!
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VNL'de beklenen performansın altında kalan 'Filenin Sultanları'nda hedef elbette birçok takım gibi Paris 2024 Olimpiyatları.
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Olimpiyat'a sayılı günler kala birçok takım hazırlık maçı yaparken A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız sıkı antrenmanlarla turnuvaya hazırlanıyor.
Türkiye'de de tanınan, Güney Kore milli takımından sonra Nantes'ı çalıştırmaya başlayan İspanyol antrenör Cesar Hernandez'in çıkardığı bir istatistik ise Türkiye'deki voleybolsever tayfayı adeta ortadan ikiye böldü.
Sultanlar'ın 2 değişmez pasörü Cansu Özbay ve Elif Şahin'in VNL performanslarının karşılaştırıldığı istatistik kağıdında Cansu ve Elif'in takımın geri kalanlarıyla uyumu ve hücum yüzdesi katkıları görülüyor.
Bir bakanın bir daha baktığı kağıt oldukça şaşırtıcı. Elif Şahin'in ortalar Zehra Güneş ve Eda Erdem Dündar haricindeki uyumu oldukça sağlam. Özellikle Elif'in 4 numara hücumlarında ciddi bir verimlilik sağladığı göze çarpıyor.
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Her ne kadar Elif'in köşelerle ve özellikle de Melissa Vargas'la uyumu dikkat çekse de Cansu Özbay için de ciddi bir başarı söz konusu. Orta opsiyonunu Cansu çok daha verimli kullanmış Elif'e göre.
Geçen yılın aksine Cansu'nun bu yılki VNL'de daha az ilk 6 başladığını ve Elif'e göre çok daha az süre aldığını hatırlarsak Cansu'nun oldukça sağlam bir iş çıkardığı göze çarpıyor.
Elif ise Cansu'ya göre bir tık daha az tecrübeli olmasına rağmen tüm takımla muazzam bir uyum yakalamış. Her ne kadar her iki pasör de bu yıl smaçörlerin manşet zaafından ötürü çok da iyi bir turnuva geçirmese de ikisinin de iyi işler çıkardığı göze çarpıyor.
Diğer mevkilere nazaran pasör rotasyonumuzun oldukça sağlam olması, her iki pasörün de birbirinin açıklarını kapatması dikkat çeken önemli bir ayrıntı.
X kullanıcılarının dikkatinden kaçmayan istatistik, tatlı bir rekabet atışmasına da sahne oldu. İşte o paylaşımlardan bazıları:
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