Portekiz ve İtalya'dan Sonra Sıra İspanya'da mı? Avrupa Şampiyonası'nda Kupa Alan Eurovision Şampiyonu Oluyor!
Portekiz ve İtalya'dan Sonra Sıra İspanya'da mı? Avrupa Şampiyonası'nda Kupa Alan Eurovision Şampiyonu Oluyor!
Müthiş bir heyecana sahne olan Euro 2024'te İngiltere'yi finalde geçen İspanya kupayı kazanan taraf oldu. İspanya'nın turnuvayı kazanmasıyla birlikte enteresan bir Eurovision istatistiği de gündeme geldi.
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2017'de Portekiz'e tarihinde ilk defa Eurovision şampiyonluğu getiren isim Salvador Sobral olmuştu. Sobral, Portekizce şarkısı 'Amar pelos dois' ile rakiplerine fark atarak şampiyonluğa kavuşmuştu.
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Sobral'ın bu zaferi Euro 2016'dan 1 yıl sonra gelmişti. Fransa'yı finalde 1-0'la geçen Portekiz, Euro 2016'da gülen taraftı ve 1 sene sonra Eurovision'u da kazandı.
Benzer bir istatistik Euro 2020 ve Eurovision 2021'de de yaşandı. İtalyan rock grubu Måneskin, 'Zitti e buoni' şarkılarıyla rakiplerini gölgede bırakarak Eurovision 2021'i kazanmıştı.
Tıpkı Portekiz gibi İtalya da Eurovision şampiyonluğuna Avrupa Şampiyonası zaferi sonrasında kavuşmuştu. Euro 2020'de İtalya, İngiltere'yi devirerek kupayı kazanan taraftı.
Müzik ve futbolu birleştiren bu ilginç istatistik Euro 2024 finali sonrası tüm gözlerin İspanya'ya çevrilmesine sebep oldu.
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Euro 2024'te 4'üncü kez Avrupa'nın en iyisi olan İspanya, Eurovision 2022'de yıllar sonra Chanel'in 'SloMo'so ile 3'üncü olarak dereceye girmişti. İstatistiklere göre Eurovision 2025'i İspanya kazanırsa şaşırmayalım!
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