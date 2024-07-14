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Sebebi Bozkurt İşaretine Benzemesi: Almanya'nın Bremen Şehrinde 'Sessiz Tilki' İşareti Yasaklandı

Sebebi Bozkurt İşaretine Benzemesi: Almanya'nın Bremen Şehrinde 'Sessiz Tilki' İşareti Yasaklandı

Mayk Can Şişman
Mayk Can Şişman - Onedio İçerik Editörü
14.07.2024 - 22:14

Euro 2024'te gol attıktan sonra bozkurt işareti yapan Merih Demiral'ın bu hareketi gündemi sallamış ve yeni bir tartışmanın fitilini ateşlemişti. Almanya'da alınan son karar ise oldukça ses getirecek cinsten.

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İngiltere merkezli The Guardian gazetesinde yer alan habere göre, Almanya'nın Bremen şehrinde Bozkurt işaretine benzediği gerekçesiyle 'Sessiz Tilki' işareti yasaklandı.

İngiltere merkezli The Guardian gazetesinde yer alan habere göre, Almanya'nın Bremen şehrinde Bozkurt işaretine benzediği gerekçesiyle 'Sessiz Tilki' işareti yasaklandı.

Almanya'daki yuva ve okullarda gürültü yapan çocukları uyarmak için yıllardır kullanılan bu işaret, Türkiye'de 'Bozkurt işareti' olarak bilinen işaretin neredeyse aynısı. Bu 'sessiz tilki' işareti çocukların sessiz kalması için yapılıyor.

Almanya'daki yuva ve okullarda gürültü yapan çocukları uyarmak için yıllardır kullanılan bu işaret, Türkiye'de 'Bozkurt işareti' olarak bilinen işaretin neredeyse aynısı. Bu 'sessiz tilki' işareti çocukların sessiz kalması için yapılıyor.

Öğretmenlerin orta ve yüzük parmağı ile başparmaklarını birleştirip okullarda yaptığı bu işaretin 'aşırı sağ hareketiyle karıştırılması' ihtimali nedeniyle artık kullanılmayacağı duyuruldu.

Öğretmenlerin orta ve yüzük parmağı ile başparmaklarını birleştirip okullarda yaptığı bu işaretin 'aşırı sağ hareketiyle karıştırılması' ihtimali nedeniyle artık kullanılmayacağı duyuruldu.

Bazı okullarda şimdiden uygulanmaya başlanan bu yasaktan sonra 'sessiz tilki' yerine diğer işaret dili sembollerinin kullanıldığı bildirildi.

Bazı okullarda şimdiden uygulanmaya başlanan bu yasaktan sonra 'sessiz tilki' yerine diğer işaret dili sembollerinin kullanıldığı bildirildi.

Milli futbolcu Merih Demiral, bozkurt işareti sonrasında UEFA'dan 2 maç ceza almıştı.

Milli futbolcu Merih Demiral, bozkurt işareti sonrasında UEFA'dan 2 maç ceza almıştı.

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