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Konuşulanlara Ateş Püskürdü! Hibe Desteği İddialarını Yalanlayan Hande Fırat: "Adam Olun Yiyorsa Buraya Gelin"

Konuşulanlara Ateş Püskürdü! Hibe Desteği İddialarını Yalanlayan Hande Fırat: "Adam Olun Yiyorsa Buraya Gelin"

Mayk Can Şişman
Mayk Can Şişman - Onedio İçerik Editörü
14.07.2024 - 20:36

Gazeteci ve programcı Hande Fırat, küçükbaş hayvancılık girişimi nedeniyle Tarım Bakanlığı'ndan 3.5 milyon lira hibe desteği aldığı yönündeki iddialara ateş püskürdü.

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Fırat, Tarım Bakanlığı'ndan milyonlarca liralık hibe aldığına yönelik iddiaların bugünlerde gündeme getirilmesini 15 Temmuz'un yaklaşmasına bağladı.

Fırat, Tarım Bakanlığı'ndan milyonlarca liralık hibe aldığına yönelik iddiaların bugünlerde gündeme getirilmesini 15 Temmuz'un yaklaşmasına bağladı.

Bakanlıktan para almadığını söyleyen Hande Fırat, konuyla ilgili iddialara devam edenleri mahkemeye vereceğini söyledi.

Bakanlıktan para almadığını söyleyen Hande Fırat, konuyla ilgili iddialara devam edenleri mahkemeye vereceğini söyledi.

Hande Fırat, X hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Hakkındaki iddialara ateş püsküren Hande Fırat, "Hepiniz arınıyorsunuz, önce adam olun! Yiyorsa buraya gelin!" diyerek tepkisini ortaya koydu.

Konuyla ilgili yaptığı açıklamada bir arazi satın aldığını paylaşan Fırat, şunları demişti: "Ben ve eşim bugüne kadar ciddi miktarda para harcadık. Amacımız Türkiye'ye faydalı bir yatırım yapmak. Tarım sektöründe ciddi bir sorun varken farkındalık da yaratabilmek amacıyla tamamlandığında 22 milyon TL'lik bir yatırımı Ankara'ya yapmış olacağız."

Konuyla ilgili yaptığı açıklamada bir arazi satın aldığını paylaşan Fırat, şunları demişti: "Ben ve eşim bugüne kadar ciddi miktarda para harcadık. Amacımız Türkiye'ye faydalı bir yatırım yapmak. Tarım sektöründe ciddi bir sorun varken farkındalık da yaratabilmek amacıyla tamamlandığında 22 milyon TL'lik bir yatırımı Ankara'ya yapmış olacağız."

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