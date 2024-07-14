Konuşulanlara Ateş Püskürdü! Hibe Desteği İddialarını Yalanlayan Hande Fırat: "Adam Olun Yiyorsa Buraya Gelin"
Konuşulanlara Ateş Püskürdü! Hibe Desteği İddialarını Yalanlayan Hande Fırat: "Adam Olun Yiyorsa Buraya Gelin"
Gazeteci ve programcı Hande Fırat, küçükbaş hayvancılık girişimi nedeniyle Tarım Bakanlığı'ndan 3.5 milyon lira hibe desteği aldığı yönündeki iddialara ateş püskürdü.
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Fırat, Tarım Bakanlığı'ndan milyonlarca liralık hibe aldığına yönelik iddiaların bugünlerde gündeme getirilmesini 15 Temmuz'un yaklaşmasına bağladı.
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Bakanlıktan para almadığını söyleyen Hande Fırat, konuyla ilgili iddialara devam edenleri mahkemeye vereceğini söyledi.
Konuyla ilgili yaptığı açıklamada bir arazi satın aldığını paylaşan Fırat, şunları demişti: "Ben ve eşim bugüne kadar ciddi miktarda para harcadık. Amacımız Türkiye'ye faydalı bir yatırım yapmak. Tarım sektöründe ciddi bir sorun varken farkındalık da yaratabilmek amacıyla tamamlandığında 22 milyon TL'lik bir yatırımı Ankara'ya yapmış olacağız."
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