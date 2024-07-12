Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Bakışı Konuşulan İtalya Başbakanı Meloni'den "Yalana, Saçmalığa Tahammülüm 0" Bakışı

Son dönemde sık sık bakışlarıyla gündeme gelen İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, NATO Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yaptığı görüşmeyle dikkatleri üzerine çekmişti. Popüler kültüre adını altın harflerle yazdırmaya kararlı Meloni'nin bakışlarından nasibini alan isim bu kez Macar mevkidaşı Viktor Orban'dan başkası değildi!