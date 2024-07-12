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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Bakışı Konuşulan İtalya Başbakanı Meloni'den "Yalana, Saçmalığa Tahammülüm 0" Bakışı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Bakışı Konuşulan İtalya Başbakanı Meloni'den "Yalana, Saçmalığa Tahammülüm 0" Bakışı

Mayk Can Şişman
Mayk Can Şişman - Onedio İçerik Editörü
12.07.2024 - 20:42

Son dönemde sık sık bakışlarıyla gündeme gelen İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, NATO Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yaptığı görüşmeyle dikkatleri üzerine çekmişti. Popüler kültüre adını altın harflerle yazdırmaya kararlı Meloni'nin bakışlarından nasibini alan isim bu kez Macar mevkidaşı Viktor Orban'dan başkası değildi!

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İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, son dönemde mimikleriyle sık sık gündeme geliyor. Meloni, son olarak NATO Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yaptığı görüşmedeki samimi tavırları ve bakışlarıyla sosyal medyanın dikkatini çekmişti.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, son dönemde mimikleriyle sık sık gündeme geliyor. Meloni, son olarak NATO Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yaptığı görüşmedeki samimi tavırları ve bakışlarıyla sosyal medyanın dikkatini çekmişti.

Meloni son olarak Macaristan Başbakanı Viktor Orban'a attığı bakışla mizahşörlere sağlam bir malzeme vermiş oldu. İşte o yüz güldüren paylaşımlardan bazıları:

Meloni son olarak Macaristan Başbakanı Viktor Orban'a attığı bakışla mizahşörlere sağlam bir malzeme vermiş oldu. İşte o yüz güldüren paylaşımlardan bazıları:
twitter.com
twitter.com
twitter.com
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twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
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twitter.com
twitter.com
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gur.ebrar34

Sevmediğim akraba mı görünce ben :))

Burak Deniz

tayyib'e Şu mültecileri bizden bir al be güzel abim der gibi ..🤣

gmzebrkts

demmeki erdoğana aşık oldu bu kadın ya buna bakarken sanki şeytan gördün yüzünü der gibi bakiyorr😂😂😂😂