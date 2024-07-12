Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Bakışı Konuşulan İtalya Başbakanı Meloni'den "Yalana, Saçmalığa Tahammülüm 0" Bakışı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Bakışı Konuşulan İtalya Başbakanı Meloni'den "Yalana, Saçmalığa Tahammülüm 0" Bakışı
Son dönemde sık sık bakışlarıyla gündeme gelen İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, NATO Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yaptığı görüşmeyle dikkatleri üzerine çekmişti. Popüler kültüre adını altın harflerle yazdırmaya kararlı Meloni'nin bakışlarından nasibini alan isim bu kez Macar mevkidaşı Viktor Orban'dan başkası değildi!
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İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, son dönemde mimikleriyle sık sık gündeme geliyor. Meloni, son olarak NATO Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yaptığı görüşmedeki samimi tavırları ve bakışlarıyla sosyal medyanın dikkatini çekmişti.
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Meloni son olarak Macaristan Başbakanı Viktor Orban'a attığı bakışla mizahşörlere sağlam bir malzeme vermiş oldu. İşte o yüz güldüren paylaşımlardan bazıları:
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Sevmediğim akraba mı görünce ben :))
tayyib'e Şu mültecileri bizden bir al be güzel abim der gibi ..🤣
demmeki erdoğana aşık oldu bu kadın ya buna bakarken sanki şeytan gördün yüzünü der gibi bakiyorr😂😂😂😂