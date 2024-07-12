Antalya'da Alex Krizi: Fenerbahçeli Taraftarlar Fotoğraf ve İmza İstedi, Antalyaspor Basın Açıklaması Yaptı!
Antalya'da Alex Krizi: Fenerbahçeli Taraftarlar Fotoğraf ve İmza İstedi, Antalyaspor Basın Açıklaması Yaptı!
Antalyaspor'un teknik direktörü Alex de Souza'nın Fenerbahçeli taraftarlarla fotoğraf çektirmesi olay oldu. Antalyaspor'un yaptığı basın açıklamasından sonra X kullanıcıları tepkilerini attıkları tweet'lerle dile getirdi.
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Fenerbahçe'nin efsanelerinden biri olmayı başaran Brezilyalı Alex de Souza, Antalyaspor'un yeni teknik direktörü olmuştu.
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Yeni sezon hazırlıklarını Burdur'da devam ettiren Antalyaspor'da özellikle Alex de Souza'ya yoğun bir ilgi gösterilmiş ve birçok Fenerbahçeli taraftar ellerindeki Alex formasıyla yaşayan efsaneden fotoğraf ve imza istemişti.
Açıklamada, özetle şu ifadeler yer aldı: "Bugün sosyal medyada takımımızın Burdur kampı sırasında başka takım taraftarlarının Teknik Direktörümüz Alex de Souza ile fotoğraf çektirip imza aldığı görüntülerini biz de yönetim kurulu olarak şaşkınlık ve üzüntü ile gördük."
"Takımımızın Burdur kampındaki sevk ve idaresinden sorumlu profesyonellerimizin görüşü ve savunması alınmış, güvenliğin tam olarak sağlanması konusunda gerekli girişimler yapılmış, bundan sonra bir daha bu tür görüntülerin yaşanmaması için sorumlu kim varsa en sert dille uyarılmıştır. Bundan sonra kamplarda, hazırlık maçlarında ve resmi müsabakalarda benzer görüntülerin yaşanmaması için tüm önlemlerin alınacağını saygıyla duyururuz."
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Antalyaspor'un yaptığı açıklama X kullanıcılarının tepkisini topladı. İşte o açıklamaya gelen tepkilerden bazıları:
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