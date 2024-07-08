Milli Gurur Barış Alper Yılmaz'ın El Analizini Yaptı: "Merhametli, Hisleri Kuvvetli ve Parayı Seviyor"
Milli Gurur Barış Alper Yılmaz'ın El Analizini Yaptı: "Merhametli, Hisleri Kuvvetli ve Parayı Seviyor"
Euro 2024'le birlikte yıldızı parlayan futbolculardan biri de elbette Barış Alper Yılmaz'dı. Galatasaray'ın başarılı sol kanatı çabası ve hırsıyla kalpleri fethetmeyi başardı. Sarı saçları ve enerjisiyle dikkat çeken Barış Alper, el analizleri yapan bir X kullanıcısının radarından kaçamadı! İşte o paylaşım...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
'@jazetel' adlı hesabın sahibi olan X kullanıcısı, bugünlerde oldukça popüler olan Barış Alper Yılmaz'ın el analizini yaptı. Kısa zamanda viral olan paylaşımdaki dikkat çeken kısımlar özetle şöyle:
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
"Venüs halkası oldukça nadir görülen bir özelliğe sahip. Algıları açık, düşündüklerinin başına gelmesi ve hislerinin gerçekleşmesi çok da uzun sürmüyordur muhtemelen."
"Kalp çizgisine bakıldığında kıskanç bir adam olduğu ortaya çıkıyor ama merhametli bir yapısı da var. Evliliğe mesafeli bir yanı olsa da aslında ideal bir eş adayı."
"Şıpsevdi biri değil. Hafif depresif bir yanı var. Potansiyelini tam anlamıyla dışa vurmuş biri değil. Futbolcu olmasaydı muhtemelen ticaret ile uğraşıyor olurdu."
"Parayı seviyor. Futbolcu olmasaydı yine yüksek standartlı bir yaşamı olurdu. Stres kaynaklı baş ağrıları çekiyor olabilir."
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
"Parmak boğumları güzel görünüyor, bu da onun hem yetenekli hem de şanslı biri olduğunu ortaya koyuyor."
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın