Milli Gurur Barış Alper Yılmaz'ın El Analizini Yaptı: "Merhametli, Hisleri Kuvvetli ve Parayı Seviyor"

Euro 2024'le birlikte yıldızı parlayan futbolculardan biri de elbette Barış Alper Yılmaz'dı. Galatasaray'ın başarılı sol kanatı çabası ve hırsıyla kalpleri fethetmeyi başardı. Sarı saçları ve enerjisiyle dikkat çeken Barış Alper, el analizleri yapan bir X kullanıcısının radarından kaçamadı! İşte o paylaşım...