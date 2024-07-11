Euro 2024 Sonrasında Değerlerini Artırdılar: Ferdi Kadıoğlu ve Barış Alper Yılmaz O Listeye Girmeyi Başardı!

Euro 2024'te yarı finalin kıyısından dönen A Milliler'de özellikle Ferdi Kadıoğlu ve Barış Alper Yılmaz'ın neredeyse kusursuz performansları çok konuşuldu. Mücadeleleri ve pes etmeyen enerjileriyle takımların gözdesi olan FB ve GS'li yıldızlar, yurt dışındaki birçok kulübün radarına takıldı, birçok dikkat çeken listeye girmeyi başardı!

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