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Euro 2024 Sonrasında Değerlerini Artırdılar: Ferdi Kadıoğlu ve Barış Alper Yılmaz O Listeye Girmeyi Başardı!

Euro 2024 Sonrasında Değerlerini Artırdılar: Ferdi Kadıoğlu ve Barış Alper Yılmaz O Listeye Girmeyi Başardı!

Mayk Can Şişman
Mayk Can Şişman - Onedio İçerik Editörü
11.07.2024 - 21:03

Euro 2024'te yarı finalin kıyısından dönen A Milliler'de özellikle Ferdi Kadıoğlu ve Barış Alper Yılmaz'ın neredeyse kusursuz performansları çok konuşuldu. Mücadeleleri ve pes etmeyen enerjileriyle takımların gözdesi olan FB ve GS'li yıldızlar, yurt dışındaki birçok kulübün radarına takıldı, birçok dikkat çeken listeye girmeyi başardı!

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İngiltere merkezli The Guardian gazetesi, "Euro 2024 sonrasında değerini artıran futbolcular" başlığıyla duyurduğu haberde Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu ve Barış Alper Yılmaz'a da yer verdi.

İngiltere merkezli The Guardian gazetesi, "Euro 2024 sonrasında değerini artıran futbolcular" başlığıyla duyurduğu haberde Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu ve Barış Alper Yılmaz'a da yer verdi.

10 futbolcudan bahsedilen yazıda Barış Alper Yılmaz için şu ifadeler kullanıldı: "Korkusuzluğu ve enerjisiyle takımını en iyi şekilde temsil ediyordu. Galatasaray'ın ligde ezeli rakipleri Fenerbahçe'yi geçmesinde önemli bir katkısı oldu. Bundesliga, Serie A ve Premier Lig'e transfer olabileceği konuşuluyor. Liverpool'un yakın markajında."

10 futbolcudan bahsedilen yazıda Barış Alper Yılmaz için şu ifadeler kullanıldı: "Korkusuzluğu ve enerjisiyle takımını en iyi şekilde temsil ediyordu. Galatasaray'ın ligde ezeli rakipleri Fenerbahçe'yi geçmesinde önemli bir katkısı oldu. Bundesliga, Serie A ve Premier Lig'e transfer olabileceği konuşuluyor. Liverpool'un yakın markajında."

Yazıda Ferdi Kadıoğlu için ise şu ifadeler yer aldı: "Sol kanattan sürekli hücum tehdidi oluşturdu ve Türkiye'nin çeyrek finale kadar devam eden yolculuğunda olağanüstüydü. Fenerbahçe ve Türkiye A Milli Takımı'ndaki başarısından sonra Arsenal ya da Manchester City'ye transfer olma ihtimali güçlendi."

Yazıda Ferdi Kadıoğlu için ise şu ifadeler yer aldı: "Sol kanattan sürekli hücum tehdidi oluşturdu ve Türkiye'nin çeyrek finale kadar devam eden yolculuğunda olağanüstüydü. Fenerbahçe ve Türkiye A Milli Takımı'ndaki başarısından sonra Arsenal ya da Manchester City'ye transfer olma ihtimali güçlendi."

Nico Williams için 50 milyon euro'dan fazlasının konuşulabileceğine dikkat çekilen yazıda Portekiz'den Francisco Conceição, Hollanda'dan Jerdy Schouten ve İsviçre'den Ruben Vargas gibi pek çok önemli yıldıza dikkat çekildi.

Nico Williams için 50 milyon euro'dan fazlasının konuşulabileceğine dikkat çekilen yazıda Portekiz'den Francisco Conceição, Hollanda'dan Jerdy Schouten ve İsviçre'den Ruben Vargas gibi pek çok önemli yıldıza dikkat çekildi.

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