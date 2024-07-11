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"İstek Değil İhtiyaç": Kanadalı Sanatçının Tasarladığı Vantilatörlü Sandalye "İshal Garantili" Dedirtti!

"İstek Değil İhtiyaç": Kanadalı Sanatçının Tasarladığı Vantilatörlü Sandalye "İshal Garantili" Dedirtti!

Mayk Can Şişman
Mayk Can Şişman - Onedio İçerik Editörü
11.07.2024 - 17:46

Yaz aylarının vazgeçilmezi olan vantilatörler kimi zaman şöyle bir çarpıp bizi yamultsa da çoğu zaman hayat kurtarıyor. Kanadalı bir sanatçının tasarladığı vantilatörlü sandalye ise sosyal medyada komik tepkilerle karşılanmış durumda!

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Bir X kullanıcısının "Acilen buna ihtiyacım var" diyerek Montreal'li sanatçı Grace van der Meer'in tasarımının sergilendiği videoyu paylaşması sosyal medyayı renklendirmiş durumda.

Bir X kullanıcısının "Acilen buna ihtiyacım var" diyerek Montreal'li sanatçı Grace van der Meer'in tasarımının sergilendiği videoyu paylaşması sosyal medyayı renklendirmiş durumda.

Videoda gözüken vantilatörde gerek arkadan gerek ise alttan epey bir 'hava'lı tasarım tercih edilmiş.

Videoda gözüken vantilatörde gerek arkadan gerek ise alttan epey bir 'hava'lı tasarım tercih edilmiş.

Sanatçının tasarımının gerçekten satışta olup olmadığını merak edenler ise sanata olan saygımızı sorgulatır nitelikte! Hayır arkadaşlar, bu yalnızca bir tasarım!

Sanatçının tasarımının gerçekten satışta olup olmadığını merak edenler ise sanata olan saygımızı sorgulatır nitelikte! Hayır arkadaşlar, bu yalnızca bir tasarım!

Elbette her sıra dışı tasarım gibi "Nasıl yani?" gibi tepkilerle karşılanmış durumda.

X kullanıcılarının bu tasarıma verdikleri tepkilerden bazıları ise şöyle:

X kullanıcılarının bu tasarıma verdikleri tepkilerden bazıları ise şöyle:
twitter.com
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twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
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twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
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