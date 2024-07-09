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Listede 2 Türk de Vardı: Yapay Zeka Güzellik Yarışması 'Miss AI'da Kazanan Belli Oldu!

Listede 2 Türk de Vardı: Yapay Zeka Güzellik Yarışması 'Miss AI'da Kazanan Belli Oldu!

Mayk Can Şişman
Mayk Can Şişman - Onedio İçerik Editörü
09.07.2024 - 17:19

Yapay zeka tarafından oluşturulan kadınlar arasındaki güzellik yarışmasının kazananı belli oldu. 2 Türk'ün de yarış halinde olduğu yarışmada birinci olan isim Fas'tan!

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Yapay zeka tarafından oluşturulan modellerin 'en güzel' seçilmek için yarıştığı 'Miss AI', yapay zekanın geldiği noktayı da gözler önüne sermişti.

Yapay zeka tarafından oluşturulan modellerin 'en güzel' seçilmek için yarıştığı 'Miss AI', yapay zekanın geldiği noktayı da gözler önüne sermişti.

Fas'tan Portekiz'e, Türkiye'den Brezilya'ya 10 finalistin 'en güzel' seçilmek için yarıştığı mücadeleyi kazanan Faslı influencer Kenza Layli oldu.

Fas'tan Portekiz'e, Türkiye'den Brezilya'ya 10 finalistin 'en güzel' seçilmek için yarıştığı mücadeleyi kazanan Faslı influencer Kenza Layli oldu.

Ödül sonrası ABD merkezli New York Post'a konuşan Faslı Layli, "Duyguları insanlar gibi hissetmiyorum belki ama gerçekten heyecanlıyım" dedi.

Ödül sonrası ABD merkezli New York Post'a konuşan Faslı Layli, "Duyguları insanlar gibi hissetmiyorum belki ama gerçekten heyecanlıyım" dedi.

Dünyanın ilk 'Miss AI' ünvanının sahibi olan Layli, kendisini hayata geçiren tasarımcısına 20 bin dolar kazandırdı ve 10 kişilik kısa liste öncesinde tam bin 500 yarışmacıyı geride bıraktı.

Dünyanın ilk 'Miss AI' ünvanının sahibi olan Layli, kendisini hayata geçiren tasarımcısına 20 bin dolar kazandırdı ve 10 kişilik kısa liste öncesinde tam bin 500 yarışmacıyı geride bıraktı.

Yarışmanın ikincisi Fransa'dan Lalila oldu.

Yarışmanın ikincisi Fransa'dan Lalila oldu.
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Üçüncülük ise Portekizli Olivia C'ye gitti.

Üçüncülük ise Portekizli Olivia C'ye gitti.

"Yapay zekanın Oscar'ı" olarak tanımlanan yarışta büyük finalde 2 Türk yarışmacı daha vardı.

"Yapay zekanın Oscar'ı" olarak tanımlanan yarışta büyük finalde 2 Türk yarışmacı daha vardı.

Bu isimlerden biri kızıl saçlarıyla dikkat çeken Seren Ay'dı. Seren Ay'ın yaratıcıları onun imajını oluşturmak için üç yapay zeka programını kullanıyor.

Bu isimlerden biri kızıl saçlarıyla dikkat çeken Seren Ay'dı. Seren Ay'ın yaratıcıları onun imajını oluşturmak için üç yapay zeka programını kullanıyor.

Diğer Türk yarışmacı Asena İlik ise kendine has tarzıyla dikkatleri üzerine çekmişti.

Diğer Türk yarışmacı Asena İlik ise kendine has tarzıyla dikkatleri üzerine çekmişti.

Yapay zeka yarışmasının ilk 3 derecesi yine yapay zeka jürisi tarafından değerlendirildi. Yarışmanın önümüzdeki yıllarda da devam etmesi ve daha büyük bir ilgi görmesi bekleniyor.

Yapay zeka yarışmasının ilk 3 derecesi yine yapay zeka jürisi tarafından değerlendirildi. Yarışmanın önümüzdeki yıllarda da devam etmesi ve daha büyük bir ilgi görmesi bekleniyor.

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