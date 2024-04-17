Karşınızda Miss AI: Yapay Zekayla Oluşturulmuş Kadınlara Güzellik Yarışması Düzenleniyor

Yapay zeka tarafından oluşturulan modelleri ise yine yapay zeka tarafından oluşturulan jüriler değerlendirecek.

Yarışmayı düzenleyen Fanvue tarafından yapılan açıklama ise şu şekilde;

'Kazananlar sahte güzeller olsa da aslında kazanç elde edenler gerçek hayattaki yaratıcılar.'