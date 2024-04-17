Karşınızda Miss AI: Yapay Zekayla Oluşturulmuş Kadınlara Güzellik Yarışması Düzenleniyor
Karşınızda Miss AI: Yapay Zekayla Oluşturulmuş Kadınlara Güzellik Yarışması Düzenleniyor
Kaynak: https://people.com/miss-ai-will-be-th...
Yapay zeka gün geçtikçe gelişmeye devam ederken yeni bir gelişme daha yaşandı. Dünyada ilk kez yapay zeka tarafından oluşturulan kadınlar arasında güzellik yarışması düzenlenecek. Yapay zekayla oluşturulan modeller, 'Miss AI' unvanı için yarışacak.
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Özellikle son yıllarda aktif bir şekilde kullanmaya başladığımız yapay zeka, yepyeni bir gelişmeyle gündemimize geldi.
Miss AI unvanının verilececeği bu güzellik yarışması, "yapay zekanın Oscar'ı" olarak tanımlanıyor.
Miss AI unvanını alarak birinci ola kişiye 20 bin dolar, ikinciye 5 bin dolar ve üçüncüye 2 bin dolar ödül verilecek.
Peki jüri üyeleri kim olacak dersiniz? Elbette yapay zeka.
Miss AI, yapay zeka tarafından oluşturulan modeller için dünyada düzenlenen ilk güzellik yarışması olarak tanıtılıyor.
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