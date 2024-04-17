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Karşınızda Miss AI: Yapay Zekayla Oluşturulmuş Kadınlara Güzellik Yarışması Düzenleniyor

Karşınızda Miss AI: Yapay Zekayla Oluşturulmuş Kadınlara Güzellik Yarışması Düzenleniyor

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
17.04.2024 - 11:37

Yapay zeka gün geçtikçe gelişmeye devam ederken yeni bir gelişme daha yaşandı. Dünyada ilk kez yapay zeka tarafından oluşturulan kadınlar arasında güzellik yarışması düzenlenecek. Yapay zekayla oluşturulan modeller, 'Miss AI' unvanı için yarışacak.

Kaynak: https://people.com/miss-ai-will-be-th...
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Özellikle son yıllarda aktif bir şekilde kullanmaya başladığımız yapay zeka, yepyeni bir gelişmeyle gündemimize geldi.

Özellikle son yıllarda aktif bir şekilde kullanmaya başladığımız yapay zeka, yepyeni bir gelişmeyle gündemimize geldi.

Yapay zeka içeriklerinin yer aldığı bir platform olan Fanvue, Mayıs ayında 'Yapay Zeka Güzellik Yarışmasını' yapmaya hazırlanıyor. Gün geçtikçe gelişne yapay zeka ile bugüne kadar birbirinden gerçekçi görseller elde ettik.

Şimdi ise yapay zeka tarafından oluşturulan modeller, en güzeli olmak için yarışacak.

Miss AI unvanının verilececeği bu güzellik yarışması, "yapay zekanın Oscar'ı" olarak tanımlanıyor.

Miss AI unvanının verilececeği bu güzellik yarışması, "yapay zekanın Oscar'ı" olarak tanımlanıyor.

Etkinliğin kurucu ortağı Will Monanage, güzellik yarışmasını 'yapay zekanın Oscar'ı' olarak tanımlıyor.

Yarışmacılar, yapay zeka ile oluşturdukları kadın görsellerini göndererek yarışmaya katılabilecek. Yarışmada binlerce kişinin rekabet etmesi bekleniyor.

Miss AI unvanını alarak birinci ola kişiye 20 bin dolar, ikinciye 5 bin dolar ve üçüncüye 2 bin dolar ödül verilecek.

Miss AI unvanını alarak birinci ola kişiye 20 bin dolar, ikinciye 5 bin dolar ve üçüncüye 2 bin dolar ödül verilecek.

Elbette ödülü kazanabilmek için yüzde 100 yapay zeka ile oluşturulmuş görseller kullanmak gerekiyor. 

Yarışmada yapay zekayla oluşturulan modellerin yalnızca güzellikleri değil, onları oluşturan kişilerin yapay zeka araçlarını kullanım yetenekleri de değerlendiriyor.

Peki jüri üyeleri kim olacak dersiniz? Elbette yapay zeka.

Peki jüri üyeleri kim olacak dersiniz? Elbette yapay zeka.

Yapay zeka tarafından oluşturulan modelleri ise yine yapay zeka tarafından oluşturulan jüriler değerlendirecek. 

Yarışmayı düzenleyen Fanvue tarafından yapılan açıklama ise şu şekilde;

'Kazananlar sahte güzeller olsa da aslında kazanç elde edenler gerçek hayattaki yaratıcılar.'

Miss AI, yapay zeka tarafından oluşturulan modeller için dünyada düzenlenen ilk güzellik yarışması olarak tanıtılıyor.

Miss AI, yapay zeka tarafından oluşturulan modeller için dünyada düzenlenen ilk güzellik yarışması olarak tanıtılıyor.

Fakat bilmiyorlar ki biz çoktan sizin oylarınızla bir anket düzenlemiştik!

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