100 Yıl İleride Yaşıyorlar! Şanghay'da İdrar Testi Yapıp Sonuçları Cep Telefonunuza Gönderen Umumi Tuvaletler

Teknoloji son yıllarda inanılmaz bir hızla ilerledi. Elbette bu ilerlemeden bazı ülkeler daha fazla nasibini aldı. Teknoloji, bu ülkelerde yaşayan insanların hayatlarını derinden etkileyerek, yaşam standartlarını büyük ölçüde yükseltti. Bu durum, teknolojiyi etkin bir şekilde kullanan ve teknolojik gelişmeleri yakından takip eden ülkelerin, diğerlerine göre daha hızlı bir şekilde gelişim göstermesini sağladı.
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Şanghay'da idrar testi yapan umumi tuvaletler sosyal medyada viral oldu.
Sonuçların doğrudan cep telefonuna geldiği sistem için "100 yıl ileride yaşıyorlar" yorumları yapıldı.
İşte o tuvalet;
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