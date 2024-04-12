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Bir Doktor Herkesin Kafasını Karıştıran Alın Delerek Yapılan Migren Tedavisini Detaylı Bir Şekilde Gösterdi

Bir Doktor Herkesin Kafasını Karıştıran Alın Delerek Yapılan Migren Tedavisini Detaylı Bir Şekilde Gösterdi

Penny
Penny - Onedio Üyesi
12.04.2024 - 10:47

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Sosyal medyada birbirinden ilginç alternatif tedavilerin videolarını görüyoruz. Bunların başında da alnın ortasından açılan delikle kan akışı sağlanarak yapılan baş ağrısı ve migren tedavisi geliyor. Fakat bu uygulama izleyenlerin kafasını biraz karıştırıyor.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/C4ItoI...
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Bir doktor, bu uygulamanın nasıl yapıldığını detaylı bir şekilde gösterdi.

Bir doktor, bu uygulamanın nasıl yapıldığını detaylı bir şekilde gösterdi.

Hiç acı hissetmeden yeniden doğmuş gibi olabileceğinizi iddia eden doktor kafasında bu uygulama hakkında soru işaretleri olanların da merakını giderdi.

Hiç acı hissetmeden yeniden doğmuş gibi olabileceğinizi iddia eden doktor kafasında bu uygulama hakkında soru işaretleri olanların da merakını giderdi.

İşte o video;

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