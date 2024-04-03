Tayvan'da Meydana Gelen 7,4 Büyüklüğünde Depremde Bir Binanın Yüzme Havuzundaki Sular Taştı

Deniz Zeyrek 'Yazıklar Olsun' Dedi: '200 Bin Tane Troll Besleyeceğinize 200 Bin Tane Sığır Besleseydiniz'

Akşam Gazetesi Yazarı Seçim Günü, 'Yeniden Refah, Türkiye'de Ne Bir İl Ne de Bir İlçe Alacak' Demişti!