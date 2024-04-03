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Tayvan'da Meydana Gelen 7,4 Büyüklüğünde Depremde Bir Binanın Yüzme Havuzundaki Sular Taştı

Tayvan'da Meydana Gelen 7,4 Büyüklüğünde Depremde Bir Binanın Yüzme Havuzundaki Sular Taştı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
03.04.2024 - 11:53 Son Güncelleme: 03.04.2024 - 12:29

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Tayvan'ın doğu kıyısındaki Hualien kentinde, son 25 yılın en büyük depremi meydana geldi. 7,4 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybetti, 700'den fazla kişi de yaralandı.

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Deprem bölgesinden görüntüler gelmeye başladı.

Deprem bölgesinden görüntüler gelmeye başladı.

Depremde bir binanın çatısında bulunan havuzun sularının sarsıntının etkisiyle döküldüğü anlar o sırada orada bulunanlar tarafından kaydedildi.

Depremde bir binanın çatısında bulunan havuzun sularının sarsıntının etkisiyle döküldüğü anlar o sırada orada bulunanlar tarafından kaydedildi.

Dökülen sular, depremin büyüklüğünü gözler önüne serdi.

İşte o anlar;

Depremin boyutunu gösteren bir başka video;

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