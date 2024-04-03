Tayvan'da Meydana Gelen 7,4 Büyüklüğünde Depremde Bir Binanın Yüzme Havuzundaki Sular Taştı

Tayvan'ın doğu kıyısındaki Hualien kentinde, son 25 yılın en büyük depremi meydana geldi. 7,4 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybetti, 700'den fazla kişi de yaralandı.
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Deprem bölgesinden görüntüler gelmeye başladı.
Depremde bir binanın çatısında bulunan havuzun sularının sarsıntının etkisiyle döküldüğü anlar o sırada orada bulunanlar tarafından kaydedildi.
İşte o anlar;
Depremin boyutunu gösteren bir başka video;
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