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Adıyaman'da CHP İl Başkanından Kutlama Öncesi Uyarı: "Biz Davul Çalmayacağız, Kayıplarımıza Saygı Duyacağız"

Adıyaman'da CHP İl Başkanından Kutlama Öncesi Uyarı: "Biz Davul Çalmayacağız, Kayıplarımıza Saygı Duyacağız"

Penny
Penny - Onedio Üyesi
02.04.2024 - 00:25

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Dün gerçekleşen yerel seçimde pek çok yerde sandıktan şaşırtıcı sonuçlar çıktı. Bunlardan biri de yönetimin Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçtiği Adıyam oldu.

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Geçtiğimiz yıl depremden kısa bir süre sonra gerçekleşen genel seçimlerin ardından deprem bölgelerinde davul zurnayla kutlama yapılmış, bu durum tepki çekmişti.

Geçtiğimiz yıl depremden kısa bir süre sonra gerçekleşen genel seçimlerin ardından deprem bölgelerinde davul zurnayla kutlama yapılmış, bu durum tepki çekmişti.

Cumhuriyet Halk Partisi Adıyaman İl Başkanı Engin Doğan kutlama yapmak için toplananlara "Bir sene önce her şeyimizi kaybettik. Yasımız var. Biz davul zurna çalmayacağız. Onlardan bir farkımız kalmaz." diyerek uyarıda bulundu.

Cumhuriyet Halk Partisi Adıyaman İl Başkanı Engin Doğan kutlama yapmak için toplananlara "Bir sene önce her şeyimizi kaybettik. Yasımız var. Biz davul zurna çalmayacağız. Onlardan bir farkımız kalmaz." diyerek uyarıda bulundu.

İşte o anlar;

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