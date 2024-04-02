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Bildiğiniz Bütün Hayvan Sahiplenme Hikayelerini Unutun: Bir Adam 'Arı' Sahiplenme Hikayesini Paylaştı

Bildiğiniz Bütün Hayvan Sahiplenme Hikayelerini Unutun: Bir Adam 'Arı' Sahiplenme Hikayesini Paylaştı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
03.04.2024 - 00:11

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Sosyal medya platformlarında, kalpleri eriten ve duygusal bağları kuvvetlendiren hayvan sahiplenme videoları ile sıkça karşılaşıyoruz. Bu videolar, insanların ve hayvanların arasındaki sevgi bağını gözler önüne seriyor ve bizleri derinden etkiliyor. Bu duygusal ve etkileyici videolar, sosyal medya kullanıcılarına hayvanları sahiplenme konusunda ilham veriyor ve bu konuda farkındalık yaratıyor.

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Fakat bir video, daha önce gördüğümüz birçok hayvan sahiplenme videosunu unutturdu.

Fakat bir video, daha önce gördüğümüz birçok hayvan sahiplenme videosunu unutturdu.

Kanadı kopmuş bir arıyı sahiplenip ona konforlu bir yaşam alanı oluşturan adam, tüm süreci sosyal medya hesabından paylaştı.

Kanadı kopmuş bir arıyı sahiplenip ona konforlu bir yaşam alanı oluşturan adam, tüm süreci sosyal medya hesabından paylaştı.

Paylaştığı sıcacık hikaye, masal kitabı konularına benzetildi.

Paylaştığı sıcacık hikaye, masal kitabı konularına benzetildi.

İşte o video;

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