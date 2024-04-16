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Euro Bozdurup Türkiye'ye Bayram Tatiline Gelen Bir Gurbetçi Alım Gücünün Düşüklüğü Karşısında Şok Oldu

Euro Bozdurup Türkiye'ye Bayram Tatiline Gelen Bir Gurbetçi Alım Gücünün Düşüklüğü Karşısında Şok Oldu

Penny
Penny - Onedio Üyesi
16.04.2024 - 16:27

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Yaşanan enflasyon ve döviz kurunun sürekli yükselmesi ile ülkemizde alım gücü son 4-5 yılda hızla düştü. Her birimiz bu duruma kendimizce çözümler bulmaya çalışsak da çoğu zaman, bazen farkında bile olmadan, ihtiyaçlarımızdan ya da zevklerimizden kısarak duruma ayak uyduruyoruz.

Kaynak: https://www.instagram.com/p/C5xkJqTMyoB/
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Bu durum ülkemize döviz ile gelen gurbetçiler ve turistler için oldukça büyük avantajdı fakat son dönemde bu durum da değişti.

Bu durum ülkemize döviz ile gelen gurbetçiler ve turistler için oldukça büyük avantajdı fakat son dönemde bu durum da değişti.

Euro bozdurup Türkiye'ye gelen gurbetçi, düşen alım gücüyle birlikte Euro'nun da artık yetmediğini farkedince yaşadığı şaşkınlığı çektiği bir video ile anlattı.

Euro bozdurup Türkiye'ye gelen gurbetçi, düşen alım gücüyle birlikte Euro'nun da artık yetmediğini farkedince yaşadığı şaşkınlığı çektiği bir video ile anlattı.

İşte o video;

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