Euro Bozdurup Türkiye'ye Bayram Tatiline Gelen Bir Gurbetçi Alım Gücünün Düşüklüğü Karşısında Şok Oldu

Yaşanan enflasyon ve döviz kurunun sürekli yükselmesi ile ülkemizde alım gücü son 4-5 yılda hızla düştü. Her birimiz bu duruma kendimizce çözümler bulmaya çalışsak da çoğu zaman, bazen farkında bile olmadan, ihtiyaçlarımızdan ya da zevklerimizden kısarak duruma ayak uyduruyoruz.