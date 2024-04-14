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Hükümetin Daha Büyük İşler Yapmak İçin Seçimi Bilerek Kaybettiğini İddia Eden Vatandaştan İlginç Seçim Yorumu

Hükümetin Daha Büyük İşler Yapmak İçin Seçimi Bilerek Kaybettiğini İddia Eden Vatandaştan İlginç Seçim Yorumu

Penny
Penny - Onedio Üyesi
14.04.2024 - 20:31

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Yerel seçimleri geride bıraktık ama seçim sonuçları hala gündemimizi meşgul ediyor. Sandıktan birçok parti ve seçmen için beklenmedik bir sonuç çıkınca hem vatandaş, hem yekililer seçimin sonucu için analizler gerçekleştirmeye çalışıyor.

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Bir vatandaşa, yerel seçimlerde AKP'nin neden güç kaybettiği soruldu.

Bir vatandaşa, yerel seçimlerde AKP'nin neden güç kaybettiği soruldu.

AKP'nin güç kaybetmediğini, yerel seçimleri daha büyük işlerle uğraşabilmek için bilerek kaybettiğini, bununla diğer partileri oyaladığını ima etti.

AKP'nin güç kaybetmediğini, yerel seçimleri daha büyük işlerle uğraşabilmek için bilerek kaybettiğini, bununla diğer partileri oyaladığını ima etti.

İşte o röportaj;

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