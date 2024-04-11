Giresun'da Bir Vatandaştan Dikkat Çeken Seçim Yorumu: "Reis Dünya 5'ten Büyük Dedi, Emekli de Reisten Büyük"

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Gerilde bıraktığımız yerel seçimde, sandıktan çıkan sonuç tüm ülkeyi şaşırtmıştı. Özellikle AKP'nin hiç beklemediği bu sonuçtaki en büyük etkenin emekliler olduğu düşünüldü.
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Bir sokak röportajında AKP'nin kaybetmesinin sebebi sorulan bir vatandaştan dikkat çeken bir seçim yorumu geldi.
"Sen garibanı düşünmezsen, gariban tekmeyi vurduğu gibi kıpkırmızı eder haritayı." sözleriyle tepkisini dile getiren vatandaş Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Dünya 5'ten büyüktür." söylemine gönderme yaparak "Emekli de reisten büyük." dedi
İşte o röportaj;
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