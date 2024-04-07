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Bazı Bölgeler Asırlardır Değişmemiş: Yıllara Göre Ülkemizdeki Seçim Sonuçları Bir Video ile Karşılaştırıldı

Bazı Bölgeler Asırlardır Değişmemiş: Yıllara Göre Ülkemizdeki Seçim Sonuçları Bir Video ile Karşılaştırıldı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
07.04.2024 - 17:45 Son Güncelleme: 07.04.2024 - 17:47

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Geçtiğimiz yerel seçimde sandıktan çıkan sonuç tüm ülkeyi şaşırttı. Birçok bölgemizde beklenmedik sonuçların çıktığı seçim, üzerinden 1 hafta geçmesine rağmen gündemimizi hala meşgul ediyor.

Kaynak: https://www.tiktok.com/@gazageldin/vi...
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Türkiye'nin geçmişten günümüze tüm seçimlerde yaptığı tercihler bir video ile bir araya getirildi.

Türkiye'nin geçmişten günümüze tüm seçimlerde yaptığı tercihler bir video ile bir araya getirildi.

Bazı şehirlerimiz sürekli değişim halindeyken bazı yerlerde ise yıllardır aynı sonuçların alınıyor olması dikkat çekti.

Bazı şehirlerimiz sürekli değişim halindeyken bazı yerlerde ise yıllardır aynı sonuçların alınıyor olması dikkat çekti.

İşte o video;

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