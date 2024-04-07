Bazı Bölgeler Asırlardır Değişmemiş: Yıllara Göre Ülkemizdeki Seçim Sonuçları Bir Video ile Karşılaştırıldı

Kaynak: https://www.tiktok.com/@gazageldin/vi...
Geçtiğimiz yerel seçimde sandıktan çıkan sonuç tüm ülkeyi şaşırttı. Birçok bölgemizde beklenmedik sonuçların çıktığı seçim, üzerinden 1 hafta geçmesine rağmen gündemimizi hala meşgul ediyor.
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Türkiye'nin geçmişten günümüze tüm seçimlerde yaptığı tercihler bir video ile bir araya getirildi.
Bazı şehirlerimiz sürekli değişim halindeyken bazı yerlerde ise yıllardır aynı sonuçların alınıyor olması dikkat çekti.
İşte o video;
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