Görüş Bildir
Haberler
Video
En İyi Ekrem İmamoğlu Videoları Destekçilerine Seçim Gecesi Coşkusunu Tekrar Yaşattı

En İyi Ekrem İmamoğlu Videoları Destekçilerine Seçim Gecesi Coşkusunu Tekrar Yaşattı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
07.04.2024 - 12:39 Son Güncelleme: 07.04.2024 - 13:22

İçerik Devam Ediyor

Ekrem İmamoğlu siyaset tarihinin en renkli isimlerinden biri. Kendisini diğerlerinden ayıran özgün tavırları, konuşma biçimi ve duruşuyla sık sık gündem olmayı başarıyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medyada viral olan en iknoik anları paylaşıldı.

Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medyada viral olan en iknoik anları paylaşıldı.

Ortaya çıkan görüntüler, İmamoğlu'nun destekçilerine seçim gecesi coşkusunu yeniden yaşattı.

Ortaya çıkan görüntüler, İmamoğlu'nun destekçilerine seçim gecesi coşkusunu yeniden yaşattı.

Soğuk kış günlerinde hepimizi güldüren "Al Yağız" olayını hatırlarsınız;

Erdoğan'a göndermeleri de oldukça meşhur biliyorsunuz ki;

Bu göndermelerden diğer AKP'liler de nasibini alıyor elbette;

İçeriğin Devamı Aşağıda

"S*ktir et, benimle yürü."

Kendisini bir anda Erdoğan'a benzettiği o anlar;

Halka karşı olan tavrı her kesimden vatandaş tarafından takdir ediliyor;

"Çöp tenekesi bile konuşuyor."

Kemal Sunal filmi sahnesine benzetilen o an;

İçeriğin Devamı Aşağıda

Yaptığı icraatleri de kendi tarzıyla anlatıyor;

Dediği gibi de oldu;

Sizin en sevdiğiniz İmamoğlu videosu hangisi?

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

👇

👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
15
10
6
1
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?