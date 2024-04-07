En İyi Ekrem İmamoğlu Videoları Destekçilerine Seçim Gecesi Coşkusunu Tekrar Yaşattı

1 Soğuk kış günlerinde hepimizi güldüren "Al Yağız" olayını hatırlarsınız;

2 Erdoğan'a göndermeleri de oldukça meşhur biliyorsunuz ki;

3 Bu göndermelerden diğer AKP'liler de nasibini alıyor elbette;

4 "S*ktir et, benimle yürü."

5 Kendisini bir anda Erdoğan'a benzettiği o anlar;

6 Halka karşı olan tavrı her kesimden vatandaş tarafından takdir ediliyor;

7 "Çöp tenekesi bile konuşuyor."

8 Kemal Sunal filmi sahnesine benzetilen o an;

9 Yaptığı icraatleri de kendi tarzıyla anlatıyor;