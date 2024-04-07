En İyi Ekrem İmamoğlu Videoları Destekçilerine Seçim Gecesi Coşkusunu Tekrar Yaşattı

Ekrem İmamoğlu siyaset tarihinin en renkli isimlerinden biri. Kendisini diğerlerinden ayıran özgün tavırları, konuşma biçimi ve duruşuyla sık sık gündem olmayı başarıyor.
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Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medyada viral olan en iknoik anları paylaşıldı.
Ortaya çıkan görüntüler, İmamoğlu'nun destekçilerine seçim gecesi coşkusunu yeniden yaşattı.
Soğuk kış günlerinde hepimizi güldüren "Al Yağız" olayını hatırlarsınız;
Erdoğan'a göndermeleri de oldukça meşhur biliyorsunuz ki;
Bu göndermelerden diğer AKP'liler de nasibini alıyor elbette;
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"S*ktir et, benimle yürü."
Kendisini bir anda Erdoğan'a benzettiği o anlar;
Halka karşı olan tavrı her kesimden vatandaş tarafından takdir ediliyor;
"Çöp tenekesi bile konuşuyor."
Kemal Sunal filmi sahnesine benzetilen o an;
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Yaptığı icraatleri de kendi tarzıyla anlatıyor;
Dediği gibi de oldu;
Sizin en sevdiğiniz İmamoğlu videosu hangisi?
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