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Özgür Turhan Süleyman Soylu Şakası ile İzleyenleri Buz Kestirdi:" Uyuşturucu Olamaz Soylu'yla Fotoğrafı Yok"

Özgür Turhan Süleyman Soylu Şakası ile İzleyenleri Buz Kestirdi:" Uyuşturucu Olamaz Soylu'yla Fotoğrafı Yok"

Penny
Penny - Onedio Üyesi
06.04.2024 - 20:49

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Özgür Turhan'ı yaptığı komedi gösterilerinden, filmlerinden ya da YouTube'da yaptığı programlardan tanıyor olabilirsiniz. Kendisinin sıkı bir takipçi kitlesi var.

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Turhan son olarak yaptığı siyasi bir şakayla gündem oldu.

Turhan son olarak yaptığı siyasi bir şakayla gündem oldu.

Bir grip ilacı ile kokain arasında bir bağlantı olduğu söylentilerini konu edinen Turhan'ın "Ben uyuşturucuyla bir bağlantısı olduğunu düşünmüyorum çünkü Süleyman Soylu'yla fotoğrafı yok" şakasını duyanlar kısa süreliğine buz kesti.

Bir grip ilacı ile kokain arasında bir bağlantı olduğu söylentilerini konu edinen Turhan'ın "Ben uyuşturucuyla bir bağlantısı olduğunu düşünmüyorum çünkü Süleyman Soylu'yla fotoğrafı yok" şakasını duyanlar kısa süreliğine buz kesti.

İşte o şaka;

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