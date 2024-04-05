AKP ve MHP'li Gençler "Lüks Araç Akımıyla” Halkla Dalga Geçti: "Biz Belediyenizin Bozuk Araçlarına Binmiyoruz"

Yerel seçimin üzerinden neredeyse 1 hafta geçmesine rağmen seçim gündemi durulmuyor. Özellikle sandıktan çıkan beklenmedik sonuç, insanların tam olarak ne tepki verecekleri konusunda kafa karışıklığı yaşamasına sebep oldu.
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AKP ve MHP'li gençlerden tepki çeken bir video akımı geldi.
Lüks araçlarıyla paylaşım yapan gençler videolarına "Biz zaten belediyelerinizin bozuk araçlarına binmiyoruz, siz kendinizi düşünün", "Seçim kutlamalarınız bittiyse akbillerinizi doldurun" gibi notlar ekleyerek, halkla dalga geçti.
İşte o video;
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