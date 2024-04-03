CHP'nin Zaferini Kutlayan Başörtülü Kadınlar İçin 28 Şubat Göndermesi Yapan Kullanıcı Tepki Çekti
CHP'nin Zaferini Kutlayan Başörtülü Kadınlar İçin 28 Şubat Göndermesi Yapan Kullanıcı Tepki Çekti
Türkiye geçtiğimiz Pazar günü yerel seçimler içn sandık başına gitti. Sandıktan neredeyse tüm ülkeyi şaşırtan bir sonuç çıktı.
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Sandıkların açılmasının ardından yurdun dört bir yanından kutlama görüntüleri geldi;
Bir kullanıcı, CHP'nin kazanmasını kutlayan başörtülü iki kadının fotoğrafını paylaşarak 28 Şubat'ı hatırlatınca bir tartışmanın fitilini ateşledi.
O kullanıcıya tepkiler gecikmedi;
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Yıllar geçse de hala bazı konularda yerimizde sayıyor olmamıza dikkat çekildi;
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Olayın asıl mağdurlarından da yorumlar geldi;
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