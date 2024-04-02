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Muhalefetin Yerel Seçimlerdeki Başarısını Selim İmamoğlu'na Bağlayan Kişi Beyin Yaktı

Muhalefetin Yerel Seçimlerdeki Başarısını Selim İmamoğlu'na Bağlayan Kişi Beyin Yaktı

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
02.04.2024 - 16:03

31 Mart Yerel Seçimleri en iyimser muhalif seçmeni bile şaşırtacak sonuçlar doğurdu. Muhalif cenahta nasıl kazanıldı analizleri yapılırken iktidar cenahında ise nasıl kaybedildi soruları soruldu. İktidar cenahı genellikle durumu ekonomi, mülteci ve kaçaklar gibi konulara bağlarken bir analiz kafaları karıştırdı.

Selim İmamoğlu siyasi olmasa da popüler bir figür. Sosyal medyada beğenilen isimlerden...

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Ancak bazılarına göre Selim İmamoğlu silah sanayimizdeki gelişmelerden daha önemli bir etken.

Ancak bazılarına göre Selim İmamoğlu silah sanayimizdeki gelişmelerden daha önemli bir etken.

Tabii bu paylaşım da ironik tepkilerle geldi.

Tabii bu paylaşım da ironik tepkilerle geldi.
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