Muhalefetin Yerel Seçimlerdeki Başarısını Selim İmamoğlu'na Bağlayan Kişi Beyin Yaktı
Muhalefetin Yerel Seçimlerdeki Başarısını Selim İmamoğlu'na Bağlayan Kişi Beyin Yaktı
31 Mart Yerel Seçimleri en iyimser muhalif seçmeni bile şaşırtacak sonuçlar doğurdu. Muhalif cenahta nasıl kazanıldı analizleri yapılırken iktidar cenahında ise nasıl kaybedildi soruları soruldu. İktidar cenahı genellikle durumu ekonomi, mülteci ve kaçaklar gibi konulara bağlarken bir analiz kafaları karıştırdı.
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Ancak bazılarına göre Selim İmamoğlu silah sanayimizdeki gelişmelerden daha önemli bir etken.
Tabii bu paylaşım da ironik tepkilerle geldi.
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