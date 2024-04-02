Muhalefetin Yerel Seçimlerdeki Başarısını Selim İmamoğlu'na Bağlayan Kişi Beyin Yaktı

31 Mart Yerel Seçimleri en iyimser muhalif seçmeni bile şaşırtacak sonuçlar doğurdu. Muhalif cenahta nasıl kazanıldı analizleri yapılırken iktidar cenahında ise nasıl kaybedildi soruları soruldu. İktidar cenahı genellikle durumu ekonomi, mülteci ve kaçaklar gibi konulara bağlarken bir analiz kafaları karıştırdı.