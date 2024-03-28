Ekrem İmamoğlu'nun 2019'daki Aile Fotoğrafı ve Aynı Pozun 2024 Versiyonu Arasındaki Fark Dillere Fena Düştü!
Ekrem İmamoğlu'nun 2019'daki Aile Fotoğrafı ve Aynı Pozun 2024 Versiyonu Arasındaki Fark Dillere Fena Düştü!
Ekrem İmamoğlu'nun 2019'daki aile fotoğrafı ve aynı pozun 2024 versiyonu arasındaki fark sosyal medyada gündem oldu. İmamoğlu ailesinin fotoğraflarının arasındaki fark dillere fena düştü!
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu mutlaka tanıyorsunuzdur. Kendisi son dönemlerde ismini en çok duyduğumuz siyasetçilerden bir tanesi.
Biliyorsunuz ki İmamoğlu kariyeri kadar ailesi ile de çok konuşuluyor. İmamoğlu'nun özellikle de ailesi ile birlikte yaptığı paylaşımlar sık sık gündem oluyor.
Bilmeyenler için hemen bir özet geçelim. Beş kişiden oluşan İmamoğlu ailesinden Dilek Hanım'ı seçim kampanyalarında sık sık görüyoruz zaten. Bir de İmamoğlu ailesinin geri kalan üyeleri Semih İmamoğlu, Mehmet Selim İmamoğlu, Beren İmamoğlu var.
Ailenin birçok fotoğrafı var, hepsi de birbirinden güzel ama İmamoğlu ailesinin 2019 yılında çektirdikleri bu aile fotoğrafını hatırlıyor musunuz? Bu aile fotoğrafı 5 yıl önce yine bir seçim döneminde çekilmişti.
Geçtiğimiz saatlerde aynı fotoğrafın 2024 versiyonu geldi! İmamoğlu aile fotoğrafının 2019-2024 versiyonu arasındaki farklar ise sosyal medya kullanıcılarının diline fena düştü!
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Gelin, aile fotoğrafına kim ne demiş bir bakalım!
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