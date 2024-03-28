Hareketlerine Kimse Anlam Veremedi: Galatasaray'ın Yıldızı Zaha Mertens'in Şakasına Sinirlendi
Hareketlerine Kimse Anlam Veremedi: Galatasaray'ın Yıldızı Zaha Mertens'in Şakasına Sinirlendi
Kaynak: https://twitter.com/sportcelltr
Milli maçlar dolasıyla lige verilen arada Antalya'da kampa giren Galatasaray'da Wilfred Zaha, önemli açıklamalarda bulundu. Yıldız futbolcu, basın mensuplarının yanından ayrılırken Dries Mertens'e sinirlendi.
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Antalya'nın Serik ilçesindeki bir otelde kampa giren sarı-kırmızılı takımın tecürebi oyuncusu Zaha, basın mensuplarına açıklamada bulundu.
Zaha, sezon başından bu yana 47 maç oynadıklarını, bu maçların 14-15'inde ilk 11'de forma giyme şansı bulduğunu söyledi.
Sezon başında hazırlık kampı geçirmediğini ve sakat olduğunu belirten Zaha, "Uzunca bir süre oynayamadım. Buna rağmen 15 maça baktığımızda 9 gol attım. Sakatlıktan iyi bir geriş dönüş olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.
Sözlerinin ardından yerini Dries Mertens'e bırakmaya hazırlanan Zaha, alandan ayrılırken Belçikalı futbolcunun hareketine anlam veremedi.
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