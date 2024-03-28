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Hareketlerine Kimse Anlam Veremedi: Galatasaray'ın Yıldızı Zaha Mertens'in Şakasına Sinirlendi

Hareketlerine Kimse Anlam Veremedi: Galatasaray'ın Yıldızı Zaha Mertens'in Şakasına Sinirlendi

galatasaray
Kubilay
Kubilay - Onedio Editörü
28.03.2024 - 19:30

Milli maçlar dolasıyla lige verilen arada Antalya'da kampa giren Galatasaray'da Wilfred Zaha, önemli açıklamalarda bulundu. Yıldız futbolcu, basın mensuplarının yanından ayrılırken Dries Mertens'e sinirlendi.

Kaynak: https://twitter.com/sportcelltr
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Antalya'nın Serik ilçesindeki bir otelde kampa giren sarı-kırmızılı takımın tecürebi oyuncusu Zaha, basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Antalya'nın Serik ilçesindeki bir otelde kampa giren sarı-kırmızılı takımın tecürebi oyuncusu Zaha, basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Zaha, sezon başından bu yana 47 maç oynadıklarını, bu maçların 14-15'inde ilk 11'de forma giyme şansı bulduğunu söyledi.

Zaha, sezon başından bu yana 47 maç oynadıklarını, bu maçların 14-15'inde ilk 11'de forma giyme şansı bulduğunu söyledi.

Sezon başında hazırlık kampı geçirmediğini ve sakat olduğunu belirten Zaha, "Uzunca bir süre oynayamadım. Buna rağmen 15 maça baktığımızda 9 gol attım. Sakatlıktan iyi bir geriş dönüş olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

Sezon başında hazırlık kampı geçirmediğini ve sakat olduğunu belirten Zaha, "Uzunca bir süre oynayamadım. Buna rağmen 15 maça baktığımızda 9 gol attım. Sakatlıktan iyi bir geriş dönüş olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

Sözlerinin ardından yerini Dries Mertens'e bırakmaya hazırlanan Zaha, alandan ayrılırken Belçikalı futbolcunun hareketine anlam veremedi.

Sözlerinin ardından yerini Dries Mertens'e bırakmaya hazırlanan Zaha, alandan ayrılırken Belçikalı futbolcunun hareketine anlam veremedi.
cdnuploads.aa.com.tr

Zaha'nın Mertens'e tepkisi 👇

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Sosyal medyada birçok taraftar, 31 yaşındaki futbolcunun tavırlarını sorguladı👇

Sosyal medyada birçok taraftar, 31 yaşındaki futbolcunun tavırlarını sorguladı👇
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