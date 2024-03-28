Görüş Bildir
Haberler
Spor
Fransa Milli Takımı'nda Oruç Krizi: Müslüman Oyuncu Kampı Terk Etti!

Fransa Milli Takımı'nda Oruç Krizi: Müslüman Oyuncu Kampı Terk Etti!

Fransa Oruç Mahamadou Diawara
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
28.03.2024 - 17:32

Avrupa'de en fazla müslüman nüfusun yaşadığı Fransa'da ramazan ayında yine oruç tartışması çıktı. Fransa Futbol Federasyonu'nun milli takım oyuncularına oruç yasağı sonrası Mahamadou Diawara kampı terk etti. 

İçeriğin Devamı Aşağıda

Fransa Futbol Federasyonu'nun milli takımdaki futbolculara oruç tutma yasağı koyması sonrası ortalık hareketlendi.

Fransa Futbol Federasyonu'nun milli takımdaki futbolculara oruç tutma yasağı koyması sonrası ortalık hareketlendi.

19 Yaş Altı Milli Takımı'na davet edilen Olimpik Lyon futbolcusu Diawara, federasyonun Ramazan ayında antrenman yapan oyuncuların oruç tutmalarını yasaklayan yeni düzenlemesine tepki göstererek kamptan ayrıldı.

19 Yaş Altı Milli Takımı'na davet edilen Olimpik Lyon futbolcusu Diawara, federasyonun Ramazan ayında antrenman yapan oyuncuların oruç tutmalarını yasaklayan yeni düzenlemesine tepki göstererek kamptan ayrıldı.

Diawara bu sezon Lyon forması ile 17 maça çıkıp 1 gol kaydetmişti.

Diawara'nın kulübüne döndüğünü doğrulayan federasyon yetkilileri, bu futbolcunun yerine Nantes'tan Dehmaine Tabibou Assoumani'yi çağırdı.

Diawara'nın kulübüne döndüğünü doğrulayan federasyon yetkilileri, bu futbolcunun yerine Nantes'tan Dehmaine Tabibou Assoumani'yi çağırdı.

Fransa, ülkede yaşayan Müslümanların itirazlarına rağmen Ramazan ayında Müslüman oyuncuların oruçlarını açmaları için maçlarda ara verilmesine karşı çıkmıştı.

Fransa Demografik Etütler Enstitüsü raporuna göre, ülkede yaşayan Müslümanların oranı yüzde 10 seviyesinde. Fransa ayrıca Avrupa'nın en fazla müslüman nüfusa sahip ülkesi.

Fransa Demografik Etütler Enstitüsü raporuna göre, ülkede yaşayan Müslümanların oranı yüzde 10 seviyesinde. Fransa ayrıca Avrupa'nın en fazla müslüman nüfusa sahip ülkesi.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Hadi buyrun yorumlarda tartışalım 👇

Bu haberler de ilginizi çekebilir 👇

👇

👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
7
3
2
2
1
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Tek Ton

fatih altaylı : bence bu oyuncuyu fransa vatandaşlığından atmak lazım jsjahsa