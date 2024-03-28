Fransa Milli Takımı'nda Oruç Krizi: Müslüman Oyuncu Kampı Terk Etti!
Fransa Milli Takımı'nda Oruç Krizi: Müslüman Oyuncu Kampı Terk Etti!
Avrupa'de en fazla müslüman nüfusun yaşadığı Fransa'da ramazan ayında yine oruç tartışması çıktı. Fransa Futbol Federasyonu'nun milli takım oyuncularına oruç yasağı sonrası Mahamadou Diawara kampı terk etti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Fransa Futbol Federasyonu'nun milli takımdaki futbolculara oruç tutma yasağı koyması sonrası ortalık hareketlendi.
19 Yaş Altı Milli Takımı'na davet edilen Olimpik Lyon futbolcusu Diawara, federasyonun Ramazan ayında antrenman yapan oyuncuların oruç tutmalarını yasaklayan yeni düzenlemesine tepki göstererek kamptan ayrıldı.
Diawara'nın kulübüne döndüğünü doğrulayan federasyon yetkilileri, bu futbolcunun yerine Nantes'tan Dehmaine Tabibou Assoumani'yi çağırdı.
Fransa Demografik Etütler Enstitüsü raporuna göre, ülkede yaşayan Müslümanların oranı yüzde 10 seviyesinde. Fransa ayrıca Avrupa'nın en fazla müslüman nüfusa sahip ülkesi.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın
fatih altaylı : bence bu oyuncuyu fransa vatandaşlığından atmak lazım jsjahsa