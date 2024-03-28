Türkiye Baharda Yazı Yaşanacak: Nisan Ayında Dereceler Şaka Gibi Sıcaklıklar Gösterecek!

'İki gündür sıcak hava dalgasının etkisindeyiz ve 5 gün daha devam edecek.

Bugünlerde Libya üzerinden geliyor sonraki günlerde Cezayir üzerinden gelecek. Bugün sıcaklıklar Marmara'da, Batı Karadeniz'de ve Ege'de 26 dereceye kadar çıktığı yerler oldu.

İç Anadolu'da, Ankara'da 20 dereceye yakındı.

1 ve 2 Nisan'da ise 25 dereceleri de aşıp 30 dereceye yaklaşacak.

Neredeyse Nisan başında Haziran'daki gibi bir hava olacak. Sıcaklıklar şu anda mart ortalamasının neredeyse 8-9 derece üzerinde.'

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