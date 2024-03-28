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Türkiye Baharda Yazı Yaşanacak: Nisan Ayında Dereceler Şaka Gibi Sıcaklıklar Gösterecek!

Türkiye Baharda Yazı Yaşanacak: Nisan Ayında Dereceler Şaka Gibi Sıcaklıklar Gösterecek!

hava durumu hava sıcaklık
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
28.03.2024 - 16:35

Türkiye mart ayının sonuna yaklaşırken yeni bir sıcak hava dalgasının etkisine girdi. Nisan başıyla birlikte ise Türkiye'de haziran sıcaklıkları etkili olacak ve hava sıcaklığı 30 dereceye yaklaşacak.

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Mevsim normallerinin oldukça üstünde sıcaklıkları yaşayan Türkiye, nisan ayına da Haziran sıcağıyla girecek.

Mevsim normallerinin oldukça üstünde sıcaklıkları yaşayan Türkiye, nisan ayına da Haziran sıcağıyla girecek.

NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, nisan ayının hemen başında 30 dereceye yakın sıcaklıklar görüleceğini söyledi: 👇

NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, nisan ayının hemen başında 30 dereceye yakın sıcaklıklar görüleceğini söyledi: 👇

'İki gündür sıcak hava dalgasının etkisindeyiz ve 5 gün daha devam edecek. 

Bugünlerde Libya üzerinden geliyor sonraki günlerde Cezayir üzerinden gelecek. Bugün sıcaklıklar Marmara'da, Batı Karadeniz'de ve Ege'de 26 dereceye kadar çıktığı yerler oldu. 

İç Anadolu'da, Ankara'da 20 dereceye yakındı. 

1 ve 2 Nisan'da ise 25 dereceleri de aşıp 30 dereceye yaklaşacak.

Neredeyse Nisan başında Haziran'daki gibi bir hava olacak. Sıcaklıklar şu anda mart ortalamasının neredeyse 8-9 derece üzerinde.'  

Kaynak

İklim değişikliğinin etkileri nedeniyle artık daha fazla sıcak hava dalgalarının görüldüğünü söyleyen Çalışkan şöyle devam etti: 👇

İklim değişikliğinin etkileri nedeniyle artık daha fazla sıcak hava dalgalarının görüldüğünü söyleyen Çalışkan şöyle devam etti: 👇

'Her ay bir iki kere bu sıcak hava dalgaları geliyor.

Eskiden bu kadar sık gelmezdi. birden çok yükseliyor. Sıcaklıklar sonra Balkanlar üzerinden soğuk hava geliyor. 

Bu da bizim vücudumuz üzerinde dengesizliğe neden oluyor.'

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Husso Cetto

Tarikatlarda çocuk istismarını savunan anthonysoprano isimli ak trol de burdaymış

gülüş

Başladı yine böyle haberler

Tony Soprano

Allah seni bildiği gibi yapsın imamoğlu mahvettin iklimi

bakışındaki_Göksel kayayım

kandilden gelecek olan, sıcak hava dalgası var daha :D ekrem koltuğunun mimarlar DEM iel demlenen yanmazmı :D herşeyin bir diyeti :d