Türkiye Baharda Yazı Yaşanacak: Nisan Ayında Dereceler Şaka Gibi Sıcaklıklar Gösterecek!
Türkiye Baharda Yazı Yaşanacak: Nisan Ayında Dereceler Şaka Gibi Sıcaklıklar Gösterecek!
Türkiye mart ayının sonuna yaklaşırken yeni bir sıcak hava dalgasının etkisine girdi. Nisan başıyla birlikte ise Türkiye'de haziran sıcaklıkları etkili olacak ve hava sıcaklığı 30 dereceye yaklaşacak.
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Mevsim normallerinin oldukça üstünde sıcaklıkları yaşayan Türkiye, nisan ayına da Haziran sıcağıyla girecek.
NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, nisan ayının hemen başında 30 dereceye yakın sıcaklıklar görüleceğini söyledi: 👇
İklim değişikliğinin etkileri nedeniyle artık daha fazla sıcak hava dalgalarının görüldüğünü söyleyen Çalışkan şöyle devam etti: 👇
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Tarikatlarda çocuk istismarını savunan anthonysoprano isimli ak trol de burdaymış
Başladı yine böyle haberler
Allah seni bildiği gibi yapsın imamoğlu mahvettin iklimi
kandilden gelecek olan, sıcak hava dalgası var daha :D ekrem koltuğunun mimarlar DEM iel demlenen yanmazmı :D herşeyin bir diyeti :d