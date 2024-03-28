Ziraat Bankası'ndan Ortak Konut Kredisi: Gerçekten 10 Bin Lira Taksitle Ev Almak Mümkün mü?
Ziraat Bankası'ndan Ortak Konut Kredisi: Gerçekten 10 Bin Lira Taksitle Ev Almak Mümkün mü?
Konut fiyatlarının ulaşılmaz hale gelmesi ve bankaların kredi musluklarını kısması sonrası Ziraat Bankası'ndan dikkat çeken bir konut kredi kampanyası geldi.
'Ortak Konut Kredisi' adı verilen kampanyada bir konut için birden fazla kişi kredi başvurusunda bulunabiliyor.
Bu sistemle aylık kredi ödemelerinin insanların kazandığı ücretlere daha uygun olabileceği düşünülüyor.
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Ziraat Bankası, sabit gelirliler için ev sahibi olmanın artık imkansıza yakın olduğu şu dönemde dikkat çeken bir konut kredi kampanyası çıkardı.
Ortak Konut Kredisi Kampanyası şu an en çok merak edilen konular arasında ancak zannedildiği gibi '10 bin lira taksitle ev imkanı' formatında bir ürün de değil.
Özellikle düşük ve orta gelir grubundaki bireyleri hedefleyen Ortak Konut Kredisi Kampanyası, temel olarak bir ev için birden fazla kişinin konut kredisine başvurabilmesini sağlıyor.
A Haber'in aktardığına göre kampanya koşulları şöyle sıralanabilir: 👇
Hemen örnek hesaplamayı da koyalım, buyrunuz 👇
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