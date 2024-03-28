Ziraat Bankası'ndan Ortak Konut Kredisi: Gerçekten 10 Bin Lira Taksitle Ev Almak Mümkün mü?

120 ay vadeli 1 milyon 250 bin TL tutarında bir konut kredisi kullanıldığında aylık taksitler, 53 bin 974 TL olarak hesaplanıyor.

Ancak, bu krediyi 5 kişinin paylaşması durumunda, her bir ortağın aylık ödemesi yaklaşık 10 bin 794 TL'ye düşmekte.

Yani 10 bin lira taksitle ev satın alma hayali ancak konut kredisi çekmeye uygun 5 kişinin bulunması ve bu 5 kişinin aynı evi beğenmesi ve de konutun krediye uygun olması durumunda mümkün.

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