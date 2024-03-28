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Ziraat Bankası'ndan Ortak Konut Kredisi: Gerçekten 10 Bin Lira Taksitle Ev Almak Mümkün mü?

Ziraat Bankası'ndan Ortak Konut Kredisi: Gerçekten 10 Bin Lira Taksitle Ev Almak Mümkün mü?

Ziraat Bankası Ortak Konut Kredisi
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
28.03.2024 - 14:44

Konut fiyatlarının ulaşılmaz hale gelmesi ve bankaların kredi musluklarını kısması sonrası Ziraat Bankası'ndan dikkat çeken bir konut kredi kampanyası geldi. 

'Ortak Konut Kredisi' adı verilen kampanyada bir konut için birden fazla kişi kredi başvurusunda bulunabiliyor. 

Bu sistemle aylık kredi ödemelerinin insanların kazandığı ücretlere daha uygun olabileceği düşünülüyor. 

Buyrun detayları birlikte inceleyelim 👇

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Ziraat Bankası, sabit gelirliler için ev sahibi olmanın artık imkansıza yakın olduğu şu dönemde dikkat çeken bir konut kredi kampanyası çıkardı.

Ziraat Bankası, sabit gelirliler için ev sahibi olmanın artık imkansıza yakın olduğu şu dönemde dikkat çeken bir konut kredi kampanyası çıkardı.

Ortak Konut Kredisi Kampanyası şu an en çok merak edilen konular arasında ancak zannedildiği gibi '10 bin lira taksitle ev imkanı' formatında bir ürün de değil.

Ortak Konut Kredisi Kampanyası şu an en çok merak edilen konular arasında ancak zannedildiği gibi '10 bin lira taksitle ev imkanı' formatında bir ürün de değil.

Özellikle düşük ve orta gelir grubundaki bireyleri hedefleyen Ortak Konut Kredisi Kampanyası, temel olarak bir ev için birden fazla kişinin konut kredisine başvurabilmesini sağlıyor.

Özellikle düşük ve orta gelir grubundaki bireyleri hedefleyen Ortak Konut Kredisi Kampanyası, temel olarak bir ev için birden fazla kişinin konut kredisine başvurabilmesini sağlıyor.

A Haber'in aktardığına göre kampanya koşulları şöyle sıralanabilir: 👇

A Haber'in aktardığına göre kampanya koşulları şöyle sıralanabilir: 👇

Kredi, en az 2 en fazla 5 kişi tarafından kullanılabilecek şekilde tasarlanmıştır.

Kredi tutarı, konutun değerinin SPK lisanslı bir ekspertiz firması tarafından hazırlanan rapora göre ve BDDK'nın belirlediği maksimum kredi miktarları çerçevesinde belirlenir.

Krediyi güvence altına almak için alınacak gayrimenkule ipotek konulur ve banka tarafından ek teminatlar talep edilebilir. 

Kaynak

Hemen örnek hesaplamayı da koyalım, buyrunuz 👇

Hemen örnek hesaplamayı da koyalım, buyrunuz 👇

120 ay vadeli 1 milyon 250 bin TL tutarında bir konut kredisi kullanıldığında aylık taksitler, 53 bin 974 TL olarak hesaplanıyor.

Ancak, bu krediyi 5 kişinin paylaşması durumunda, her bir ortağın aylık ödemesi yaklaşık 10 bin 794 TL'ye düşmekte. 

Yani 10 bin lira taksitle ev satın alma hayali ancak konut kredisi çekmeye uygun 5 kişinin bulunması ve bu 5 kişinin aynı evi beğenmesi ve de konutun krediye uygun olması durumunda mümkün. 

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