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Enver Demirel'in 'Behzat Ç.' Göndermeli Mesajı Erdal Beşikçioğlu'nu Kızdırdı: "Kendilerine Yakışan Bir Mesaj"

Enver Demirel'in 'Behzat Ç.' Göndermeli Mesajı Erdal Beşikçioğlu'nu Kızdırdı: "Kendilerine Yakışan Bir Mesaj"

Behzat Ç Erdal Beşikçioğlu Enver Demirel
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
27.03.2024 - 16:53

'Behzat Ç.' rolüyle Ankaralıların gönlünde taht kuran CHP'nin Etimesgut belediye başkan adayı Erdal Beşikçioğlu, rakibi Cumhur İttifakı adayı Enver Demirel'in seçmene attığı mesaja sert çıkıştı.

Beşikçioğlu mesajı alıntılayarak yaptığı paylaşımda, 'Tam da kendilerine yakışan bir mesaj' ifadelerini kullandı.

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CHP, Ankara'nın Etimesgut ilçesinde belediye başkan adayı olarak 'Behzat Ç.' rolüyle büyük bir popülarite kazanan oyuncu Erdal Beşikçioğlu'nu aday göstermişti.

CHP, Ankara'nın Etimesgut ilçesinde belediye başkan adayı olarak 'Behzat Ç.' rolüyle büyük bir popülarite kazanan oyuncu Erdal Beşikçioğlu'nu aday göstermişti.

Cumhur İttifakı Etimesgut Adayı Enver Demirel'in seçmene attığı bir seçim mesajı ise iki aday arasında ilişkileri gerdi.

Cumhur İttifakı Etimesgut Adayı Enver Demirel'in seçmene attığı bir seçim mesajı ise iki aday arasında ilişkileri gerdi.

Demirel'in SMS olarak yolladığı mesajda "Etimesgut'ta bir gün yaşamayan, şehrimizle hiç bir bağı olmayanların bir oyuncu olduğunu ve Etimesgut'a somut hiçbir projesi olmadığını unutmayalım" ifadelerini kullandı.

Demirel'in SMS olarak yolladığı mesajda "Etimesgut'ta bir gün yaşamayan, şehrimizle hiç bir bağı olmayanların bir oyuncu olduğunu ve Etimesgut'a somut hiçbir projesi olmadığını unutmayalım" ifadelerini kullandı.

Erdal Beşikçioğlu söz konusu mesaja tepki göstererek sosyal medya hesabından, "Tam da kendilerine yakışan bir mesaj" yanıtı verdi.

Erdal Beşikçioğlu söz konusu mesaja tepki göstererek sosyal medya hesabından, "Tam da kendilerine yakışan bir mesaj" yanıtı verdi.

Erdal Beşikçioğlu'nun paylaşımı 👇

Erdal Beşikçioğlu'nun paylaşımı 👇
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