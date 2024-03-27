Enver Demirel'in 'Behzat Ç.' Göndermeli Mesajı Erdal Beşikçioğlu'nu Kızdırdı: "Kendilerine Yakışan Bir Mesaj"

'Behzat Ç.' rolüyle Ankaralıların gönlünde taht kuran CHP'nin Etimesgut belediye başkan adayı Erdal Beşikçioğlu, rakibi Cumhur İttifakı adayı Enver Demirel'in seçmene attığı mesaja sert çıkıştı.

Beşikçioğlu mesajı alıntılayarak yaptığı paylaşımda, 'Tam da kendilerine yakışan bir mesaj' ifadelerini kullandı.