Makam Aracının Aküsü ve Motoru Çalındı: 'Başkan Akü Yok'

Video çeken 5 gençten şikayetçi olan AK Partili başkan Kaynak, “Kasabanın gençleri makam aracıma takip cihazı taktı” diyerek jandarmaya başvurdu.

Gündüz saatlerinde gerçekleşen olay kamera kayıtlarından incelendi, araca GPS ya da başka bir takip cihazı takılmadığı anlaşıldı.

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