Makam Aracının Aküsü ve Motoru Çalındı: 'Başkan Akü Yok'
Makam Aracının Aküsü ve Motoru Çalındı: 'Başkan Akü Yok'
Afyon’un Sandıklı ilçesine bağlı Akharım beldesinde, belediyeye ait makam aracının aküsü ve motoru çalındı.
Vizontele'deki 'Baba akü yok' repliğini hatırlatan anları sosyal medyaya taşıyan bölge halkı ise AK Partili Belediye Başkanı Süleyman Kaynak’ı kızdırdı.
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Afyon’un Sandıklı ilçesine bağlı Akharım beldesinin AK Partili Başkanı Süleyman Kaynak’a tahsis edilen makam aracı göreve başladıktan 1 ay sonra ortadan kaybolmuştu.
Gazete Duvar'dan Ceren Deniz'in haberine göre, bir yıl sonra makam aracının bir sabah yeniden belediyenin önünde belirmesi sonrası Akharımlılar, “Araç dua gücüyle mi belediye önüne geri geldi?” diye belediyeye biraz imalı bir soru yöneltti.
Beldede yaşayan birkaç genç, araca ne olduğunu anlamak için kaputu açınca, karşılaştıkları manzara karşısında hayrete düştü. Lüks aracın aküsü ve motoru yoktu.
Olayla ilgili yasal işlem başlattığını belirten AK Partili başkan Süleyman Kaynak ise belediye önünde duran makam aracının kaputunu açan 5 kişiden şikayetçi olduğunu söyledi.
Gençler, Vizontele'nin ünlü “Baba akü yok" sahnesini anımsatan bu görüntüleri sosyal medyada paylaşılınca belediye başkanı daha da kızdı.
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