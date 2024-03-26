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Mitingine Kimsenin Katılmadığı Aday İsyan Etti: "Siyasilere Güven Kalmamış"

Mitingine Kimsenin Katılmadığı Aday İsyan Etti: "Siyasilere Güven Kalmamış"

Tunceli Aydın Polat
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
26.03.2024 - 18:02

Tunceli'de bağımsız belediye başkan adayı olan Aydın Polat'ın bugün Seyit Rıza Meydanı'nda yaptığı mitinge hiç kimse katılmadı. Daha önce yaptığı mitingde de benzer bir tabloyla karşılaşan Polat, 'Siyasilere güven kalmamış' diyerek sitem etti.

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Aydın Polat, 31 Mart yerel seçimleri için Tunceli'den bağımsız belediye başkan adayı oldu.

Aydın Polat, 31 Mart yerel seçimleri için Tunceli'den bağımsız belediye başkan adayı oldu.

45 yaşındaki Aydın Polat, Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Programlar Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun ve aynı zamanda Youtube'da Tunceli ile ilgili içerikler üretiyor.

Aydın Polat'ı Türkiye gündemine taşıyan olay ise bugün kent merkezinde yapmaya çalıştığı miting oldu. Polat'ın Seyit Rıza Meydanı’da yapılan mitingine kimse katılmayınca ortaya ilginç görüntüler çıktı.

Aydın Polat'ı Türkiye gündemine taşıyan olay ise bugün kent merkezinde yapmaya çalıştığı miting oldu. Polat'ın Seyit Rıza Meydanı’da yapılan mitingine kimse katılmayınca ortaya ilginç görüntüler çıktı.

Polat, seçim çalışmaları için ilk mitingini 25 Mart’ta Atatürk Mahallesi’nde yapmış ne yazıkki ona da kimse katılmamıştı.

Gazete Duvar'dan Duygu Kıt'a konuşan Aydın Polat, miting için yeterli duyuruyu yapamadıklarını söylese de sitem dolu açıkalamalarıyla yüzleri gülümsetti: 👇

Gazete Duvar'dan Duygu Kıt'a konuşan Aydın Polat, miting için yeterli duyuruyu yapamadıklarını söylese de sitem dolu açıkalamalarıyla yüzleri gülümsetti: 👇

'Şimdiye kadar iki miting yaptım ama duyuramadık, anons aracı gezdiremedik. 

Bu konuda belediyeden destek istedik. İlgili kişiler ‘Aracımız arızalı, o yüzden veremiyoruz, arızayı giderirsek yapacağız’ dediler.

Burada birilerini beklerdim ama burada  soğuk bir rüzgar esiyor, bunun etkisi olabilir.

Siyasilere güven kalmamış. 

Tabii kimseyi de zorla getiremeyiz. Kahvede oturup oyun oynayan bir sürü insan var onları da davet ettim ama oyun oynamayı tercih ettiler.'  

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