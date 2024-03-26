Mitingine Kimsenin Katılmadığı Aday İsyan Etti: "Siyasilere Güven Kalmamış"

'Şimdiye kadar iki miting yaptım ama duyuramadık, anons aracı gezdiremedik.

Bu konuda belediyeden destek istedik. İlgili kişiler ‘Aracımız arızalı, o yüzden veremiyoruz, arızayı giderirsek yapacağız’ dediler.

Burada birilerini beklerdim ama burada soğuk bir rüzgar esiyor, bunun etkisi olabilir.

Siyasilere güven kalmamış.

Tabii kimseyi de zorla getiremeyiz. Kahvede oturup oyun oynayan bir sürü insan var onları da davet ettim ama oyun oynamayı tercih ettiler.'

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