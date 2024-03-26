Mitingine Kimsenin Katılmadığı Aday İsyan Etti: "Siyasilere Güven Kalmamış"
Mitingine Kimsenin Katılmadığı Aday İsyan Etti: "Siyasilere Güven Kalmamış"
Tunceli'de bağımsız belediye başkan adayı olan Aydın Polat'ın bugün Seyit Rıza Meydanı'nda yaptığı mitinge hiç kimse katılmadı. Daha önce yaptığı mitingde de benzer bir tabloyla karşılaşan Polat, 'Siyasilere güven kalmamış' diyerek sitem etti.
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Aydın Polat, 31 Mart yerel seçimleri için Tunceli'den bağımsız belediye başkan adayı oldu.
Aydın Polat'ı Türkiye gündemine taşıyan olay ise bugün kent merkezinde yapmaya çalıştığı miting oldu. Polat'ın Seyit Rıza Meydanı’da yapılan mitingine kimse katılmayınca ortaya ilginç görüntüler çıktı.
Gazete Duvar'dan Duygu Kıt'a konuşan Aydın Polat, miting için yeterli duyuruyu yapamadıklarını söylese de sitem dolu açıkalamalarıyla yüzleri gülümsetti: 👇
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