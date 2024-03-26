Buse Terim, Boşanma Sonrası Sessizliğini Bozdu: Mahremiyet Vurgulu Mesaj!
Buse Terim, Boşanma Sonrası Sessizliğini Bozdu: Mahremiyet Vurgulu Mesaj!
Fatih Terim'in küçük kızı Buse Terim, 2014 yılında görkemli bir düğünle evlendiği Volkan Bahçekapılı'dan boşandı. Buse Terim sürpriz ayrılık sonrası paylaştığı ilk mesajında, 'Bu zor geçiş sürecinde ailemizin özellikle de çocuklarımızın mahremiyetine göstereceğiniz hassasiyet için şimdiden teşekkür ederiz' ifadelerini kullandı.
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Buse Terim ile Volkan Bahçekapılı, 2014 yılında evlenmişti. Ünlü çiftin 2016 ve 2018'de dünyaya gelen iki kız çocukları bulunuyordu.
10 yıllık evliliklerini noktalamaya karar veren Buse Terim ve Volkan Bahçekapılı çifti bu sabah anlaşmalı olarak tek celsede boşandı.
Gündeme bomba gibi düşen boşanma sonrası Buse Terim sessizliğini sosyal medya hesabından bozdu.
Buse Terim'in paylaşımı 👇
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