Buse Terim, Boşanma Sonrası Sessizliğini Bozdu: Mahremiyet Vurgulu Mesaj!

Fatih Terim'in küçük kızı Buse Terim, 2014 yılında görkemli bir düğünle evlendiği Volkan Bahçekapılı'dan boşandı. Buse Terim sürpriz ayrılık sonrası paylaştığı ilk mesajında, 'Bu zor geçiş sürecinde ailemizin özellikle de çocuklarımızın mahremiyetine göstereceğiniz hassasiyet için şimdiden teşekkür ederiz' ifadelerini kullandı.