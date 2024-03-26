Yeniden Refah Lideri Fatih Erbakan Rakamları Paylaştı: "MHP'yi Geride Bıraktık"

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının kayıtlarına göre, Türkiye'de, AK Parti 11 milyon 41 bin 464 ile en fazla üyeye sahip siyasi parti konumunda.

AK Parti'yi, 1 milyon 428 bin 800 üyeyle CHP, 508 bin 578 üyeyle de İYİ Parti izliyor.

MHP'nin 486 bin 896, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisinin (DEM Parti) ise 10 bin 353 kayıtlı üyesi bulunuyor. Kapatılması istenen HDP'nin üye sayısı 19 bin 855'ti.

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