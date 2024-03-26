Görüş Bildir
Haberler
Gündem
Yeniden Refah Lideri Fatih Erbakan Rakamları Paylaştı: "MHP'yi Geride Bıraktık"

Yeniden Refah Lideri Fatih Erbakan Rakamları Paylaştı: "MHP'yi Geride Bıraktık"

MHP Fatih Erbakan Yeniden Refah Partisi
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
26.03.2024 - 16:11

Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkanı Fatih Erbakan, 500 bin üye sayısına ulaşarak MHP'yi geride bıraktıklarını açıkladı. Erbakan ayrıca üçüncü sırada bulunan İYİ Parti'yi de geçmeye çok yakın olduklarını söyledi. 

İçeriğin Devamı Aşağıda

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde miting düzenleyen Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin üye sayısına ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde miting düzenleyen Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin üye sayısına ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Fatih Erbakan, üye sayısında MHP'yi geride bıraktıklarını seçime kadar da İYİ Parti'yi geçmek istediklerini söyledi.

Fatih Erbakan, üye sayısında MHP'yi geride bıraktıklarını seçime kadar da İYİ Parti'yi geçmek istediklerini söyledi.

Fatih Erbakan'ın açıklamalarından öne çıkan bölümler şöyle: 👇

Fatih Erbakan'ın açıklamalarından öne çıkan bölümler şöyle: 👇

"Seçimlere kadar 500 bin olacağız diyorduk, seçimden 1 hafta önce 500 bin rakamını aştık. MHP'yi geride bıraktık. Önümüzde İYİ Parti var, birkaç bin üye yaptığımız zaman onu da inşallah seçime kadar geçmiş olacağız."

"Seçimlere kadar 500 bin olacağız diyorduk, seçimden 1 hafta önce 500 bin rakamını aştık. MHP'yi geride bıraktık. Önümüzde İYİ Parti var, birkaç bin üye yaptığımız zaman onu da inşallah seçime kadar geçmiş olacağız."

"Seçimlere inşallah Türkiye'nin üye sayısı bakımından en büyük 3'üncü siyasi partisi olarak gireceğiz ve arkasından 1 milyon hedefine de ulaşacağız."

"Seçimlere inşallah Türkiye'nin üye sayısı bakımından en büyük 3'üncü siyasi partisi olarak gireceğiz ve arkasından 1 milyon hedefine de ulaşacağız."

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda

Peki Türkiye'de hangi siyasi partinin ne kadar üyesi var?

Peki Türkiye'de hangi siyasi partinin ne kadar üyesi var?

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının kayıtlarına göre, Türkiye'de, AK Parti 11 milyon 41 bin 464 ile en fazla üyeye sahip siyasi parti konumunda. 

AK Parti'yi, 1 milyon 428 bin 800 üyeyle CHP, 508 bin 578 üyeyle de İYİ Parti izliyor.

MHP'nin 486 bin 896, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisinin (DEM Parti) ise 10 bin 353 kayıtlı üyesi bulunuyor. Kapatılması istenen HDP'nin üye sayısı 19 bin 855'ti.  

Kaynak

Peki Fatih Erbakan'ın yükselişi hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Hadi buyrun yorumlara 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?