Yeniden Refah Lideri Fatih Erbakan Rakamları Paylaştı: "MHP'yi Geride Bıraktık"
Yeniden Refah Lideri Fatih Erbakan Rakamları Paylaştı: "MHP'yi Geride Bıraktık"
Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkanı Fatih Erbakan, 500 bin üye sayısına ulaşarak MHP'yi geride bıraktıklarını açıkladı. Erbakan ayrıca üçüncü sırada bulunan İYİ Parti'yi de geçmeye çok yakın olduklarını söyledi.
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Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde miting düzenleyen Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin üye sayısına ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.
Fatih Erbakan, üye sayısında MHP'yi geride bıraktıklarını seçime kadar da İYİ Parti'yi geçmek istediklerini söyledi.
Fatih Erbakan'ın açıklamalarından öne çıkan bölümler şöyle: 👇
"Seçimlere kadar 500 bin olacağız diyorduk, seçimden 1 hafta önce 500 bin rakamını aştık. MHP'yi geride bıraktık. Önümüzde İYİ Parti var, birkaç bin üye yaptığımız zaman onu da inşallah seçime kadar geçmiş olacağız."
"Seçimlere inşallah Türkiye'nin üye sayısı bakımından en büyük 3'üncü siyasi partisi olarak gireceğiz ve arkasından 1 milyon hedefine de ulaşacağız."
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Peki Türkiye'de hangi siyasi partinin ne kadar üyesi var?
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