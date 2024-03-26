Görüş Bildir
Haberler
Gündem
İzmir'de 8 Erkeği Damsız İçeri Almayan Eğlence Mekanına TİHEK'ten 80 Bin Lira Ceza!

İzmir'de 8 Erkeği Damsız İçeri Almayan Eğlence Mekanına TİHEK'ten 80 Bin Lira Ceza!

TİHEK
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
26.03.2024 - 13:51

İzmir'de 8 erkeği damsız olarak eğlence mekanına almak istemeyen ve rezervasyon talebini kabul etmeyen işletmeye 80 bin lira ceza kesildi. 

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) uygulamanın ayrımcı olduğu yönünde karar alırken, mekan sahipleri kalabalık erkek gruplarının içkinin tesiriyle diğer müşterilere karşı olumsuz davranışlarda bulunduklarını ifade etti.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Evlilik öncesi arkadaşlarıyla kutlama yapmak isteyen A.Ö, İzmir'deki bir eğlence mekanında rezervasyon yaptırmak istedi. Ancak telefonda 8 erkek oldukları bilgisini paylaşınca olumsuz karşılık aldı.

Evlilik öncesi arkadaşlarıyla kutlama yapmak isteyen A.Ö, İzmir'deki bir eğlence mekanında rezervasyon yaptırmak istedi. Ancak telefonda 8 erkek oldukları bilgisini paylaşınca olumsuz karşılık aldı.

Gazete Oksijen'in aktardığına göre, bu gerekçeyle rezervasyon talebi reddedilen kişi, cinsiyet temelinde ayrımcılık yapıldığı iddiasıyla TİHEK'e başvurdu.

Gazete Oksijen'in aktardığına göre, bu gerekçeyle rezervasyon talebi reddedilen kişi, cinsiyet temelinde ayrımcılık yapıldığı iddiasıyla TİHEK'e başvurdu.

Şikayetçi, işletmeyle yaptığı telefon yazışmalarının ekran görüntüsünü de delil olarak sundu.

Görüntüdeki yazışmalarda işletmenin, rezervasyon talebi sonrası 'Sadece erkek alamıyorum maalesef efendim.' ifadesini kullandığı görüldü. 

Kaynak

A.Ö'nün, "Kadınlar da aynı şekilde rezervasyon yaptığında bunu mu söylüyorsunuz?" diye sorması üzerine ise "Hayır, konseptimiz kadın müşterilerimize yönelik olduğu için sadece erkek veya erkek çoğunluğu olan kalabalık grupları da alamıyorum." karşılığı verildi.

A.Ö'nün, "Kadınlar da aynı şekilde rezervasyon yaptığında bunu mu söylüyorsunuz?" diye sorması üzerine ise "Hayır, konseptimiz kadın müşterilerimize yönelik olduğu için sadece erkek veya erkek çoğunluğu olan kalabalık grupları da alamıyorum." karşılığı verildi.

İnceleme kapsamında yazılı görüşü talep edilen eğlence mekanı, sadece erkeklerden oluşan kalabalık grupların içkinin de tesiriyle kadın misafirlere karşı olumsuz tutum ve davranışlarda bulunduğunun tecrübe edilmesi nedeniyle titiz davrandıklarını beyan etti.

Başvuruyu karara bağlayan TİHEK, işletmeye, cinsiyet temelinde ayrımcılık yasağını ihlal ettiği gerekçesiyle 80 bin lira idari para cezası verdi.

Başvuruyu karara bağlayan TİHEK, işletmeye, cinsiyet temelinde ayrımcılık yasağını ihlal ettiği gerekçesiyle 80 bin lira idari para cezası verdi.

Peki siz kalabalık erkek gruplarının mekanlarda yanlarında kadın olmadan eğlenmesi hakkında ne düşünüyorsunuz? 

Hadi buyrun yorumlara 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
17
8
4
1
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?