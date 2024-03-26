İzmir'de 8 Erkeği Damsız İçeri Almayan Eğlence Mekanına TİHEK'ten 80 Bin Lira Ceza!

İzmir'de 8 erkeği damsız olarak eğlence mekanına almak istemeyen ve rezervasyon talebini kabul etmeyen işletmeye 80 bin lira ceza kesildi.

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) uygulamanın ayrımcı olduğu yönünde karar alırken, mekan sahipleri kalabalık erkek gruplarının içkinin tesiriyle diğer müşterilere karşı olumsuz davranışlarda bulunduklarını ifade etti.