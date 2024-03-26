İzmir'de 8 Erkeği Damsız İçeri Almayan Eğlence Mekanına TİHEK'ten 80 Bin Lira Ceza!
İzmir'de 8 Erkeği Damsız İçeri Almayan Eğlence Mekanına TİHEK'ten 80 Bin Lira Ceza!
İzmir'de 8 erkeği damsız olarak eğlence mekanına almak istemeyen ve rezervasyon talebini kabul etmeyen işletmeye 80 bin lira ceza kesildi.
Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) uygulamanın ayrımcı olduğu yönünde karar alırken, mekan sahipleri kalabalık erkek gruplarının içkinin tesiriyle diğer müşterilere karşı olumsuz davranışlarda bulunduklarını ifade etti.
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Evlilik öncesi arkadaşlarıyla kutlama yapmak isteyen A.Ö, İzmir'deki bir eğlence mekanında rezervasyon yaptırmak istedi. Ancak telefonda 8 erkek oldukları bilgisini paylaşınca olumsuz karşılık aldı.
Gazete Oksijen'in aktardığına göre, bu gerekçeyle rezervasyon talebi reddedilen kişi, cinsiyet temelinde ayrımcılık yapıldığı iddiasıyla TİHEK'e başvurdu.
A.Ö'nün, "Kadınlar da aynı şekilde rezervasyon yaptığında bunu mu söylüyorsunuz?" diye sorması üzerine ise "Hayır, konseptimiz kadın müşterilerimize yönelik olduğu için sadece erkek veya erkek çoğunluğu olan kalabalık grupları da alamıyorum." karşılığı verildi.
Başvuruyu karara bağlayan TİHEK, işletmeye, cinsiyet temelinde ayrımcılık yasağını ihlal ettiği gerekçesiyle 80 bin lira idari para cezası verdi.
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