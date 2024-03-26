Pandemi Döneminde Ekranların Vazgeçilmezi Olmuştu: Mehmet Ceyhan'dan Emeklilik Kararı!

“Tam 50 yıl önce öğrenci olarak kapısından girdiğim Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’ndeki görevimi genç arkadaşlarıma gönül rahatlığıyla bırakıyorum.

Onlar bu bayrağı çok daha ileriye taşıyacaklar. Beyninize yüklenen bilgi ve deneyim uykularınızı kaçırıyorsa, farklı bir noktadan başlayıp devam etmek kaçınılmaz oluyor.

Zamanı uygun olan dostları beklerim”