Pandemi Döneminde Ekranların Vazgeçilmezi Olmuştu: Mehmet Ceyhan'dan Emeklilik Kararı!
Pandemi Döneminde Ekranların Vazgeçilmezi Olmuştu: Mehmet Ceyhan'dan Emeklilik Kararı!
Pandemi döneminde ekranların ve televizyonların sık sık görüşlerine başvurduğu ünlü hekim Prof. Dr. Mehmet Ceyhan yaş haddinden emekli oluyor.
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Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, özellikle pandemi döneminde televizyonlar aracılığıyla geniş kitlelere seslenmiş ve salgının gidişatı ve tedbirler konusunda mesajlar yollamıştı.
ODA TV'nin aktardığına göre, 67 yaşındaki Ceyhan yaş haddinden emekli olacak.
Sosyal medya hesabından veda metnini paylaşan Ceyhan şunları yazdı: 👇
Mehmet Ceyhan'ın emeklilik paylaşımı 👇
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