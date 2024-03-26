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Pandemi Döneminde Ekranların Vazgeçilmezi Olmuştu: Mehmet Ceyhan'dan Emeklilik Kararı!

Pandemi Döneminde Ekranların Vazgeçilmezi Olmuştu: Mehmet Ceyhan'dan Emeklilik Kararı!

Mehmet Ceyhan
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
26.03.2024 - 12:27

Pandemi döneminde ekranların ve televizyonların sık sık görüşlerine başvurduğu ünlü hekim Prof. Dr. Mehmet Ceyhan yaş haddinden emekli oluyor.

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Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, özellikle pandemi döneminde televizyonlar aracılığıyla geniş kitlelere seslenmiş ve salgının gidişatı ve tedbirler konusunda mesajlar yollamıştı.

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, özellikle pandemi döneminde televizyonlar aracılığıyla geniş kitlelere seslenmiş ve salgının gidişatı ve tedbirler konusunda mesajlar yollamıştı.

ODA TV'nin aktardığına göre, 67 yaşındaki Ceyhan yaş haddinden emekli olacak.

ODA TV'nin aktardığına göre, 67 yaşındaki Ceyhan yaş haddinden emekli olacak.

Kaynak

Sosyal medya hesabından veda metnini paylaşan Ceyhan şunları yazdı: 👇

Sosyal medya hesabından veda metnini paylaşan Ceyhan şunları yazdı: 👇

“Tam 50 yıl önce öğrenci olarak kapısından girdiğim Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’ndeki görevimi genç arkadaşlarıma gönül rahatlığıyla bırakıyorum. 

Onlar bu bayrağı çok daha ileriye taşıyacaklar. Beyninize yüklenen bilgi ve deneyim uykularınızı kaçırıyorsa, farklı bir noktadan başlayıp devam etmek kaçınılmaz oluyor. 

Zamanı uygun olan dostları beklerim”

Mehmet Ceyhan'ın emeklilik paylaşımı 👇

Mehmet Ceyhan'ın emeklilik paylaşımı 👇

Mehmet Ceyhan'ın meslektaşları ve sevenleri de mesajına duygusal paylaşımlarla karşılık verdi.

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