Bir Dönemin En Parlak İş Fikriydi: İnternet Kafeler Mazi Oluyor!

'İnternet kafeler enflasyona yenildi.

Zira bir internet kafe açmak için en az 20 bilgisayarlık yatırım yapılması gerekiyor. Bilgisayar başına yatırım 15 bin liraya kadar çıktığında sorun yoktu.

Ama bu artık 80 bin liraya geldi. Sıfırdan böyle bir yatırımı yapabilecek esnaf kalmadı. Bilgisayarlar 4 yılda bir yenileniyor.

Şu an kapanmaların hızlanmasının en büyük nedeni de yenileme dönemi gelen esnafın bu yatırımı gerçekleştirememesi.

Bilgisayarlar eskidiği zaman gençler gelmek istemiyor.'