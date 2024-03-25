Bir Dönemin En Parlak İş Fikriydi: İnternet Kafeler Mazi Oluyor!
Bir Dönemin En Parlak İş Fikriydi: İnternet Kafeler Mazi Oluyor!
90'lı yıllarda dünyaya gelen neslin uğrak adreslerinden olan internet kafeler artık büyük bir varlık savaşı veriyor. Türkiye genelinde 27 bin olan sayı 5 bine kadar düştü. Son 3 ayda ise 360'a yakın internet kafenin kapısına daha kilit vuruldu.
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Bir dönemin parlayan yıldızı olan internet kafeler artık unutulmaya yüz tuttu.
Hürriyet'e konuşan İstanbul İnternet Kafeciler Esnaf Odası Başkanı İlhan Taşkıran, “İnternet kafe sayısı hızla azalıyor. Türkiye genelinde 27 bin internet kafe vardı. Şimdi sayı 5 bine geriledi. Oda kayıtlarına göre son 3 ayda 360 internet kafe işletmesel nedenlerle kapanmış gözüküyor. Aynı dönemde yeni açılan internet kafe sayısı ise sadece 6” ifadelerini kullandı.
İnternet kafelerin kapanmasının en büyük nedeninin yüksek maliyetler olduğunu belirten İlhan Taşkıran şöyle devam etti: 👇
“Abi benim masamı 50 kuruş uzatır mısın?” cümlesi ise oldukça mazide kalmış gözüküyor. Taşkıran'ın verdiği bilgiye göre, İstanbul'da internet kafelerin saatlik ücreti 18-20 lira bandında.
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