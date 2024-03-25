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Bir Dönemin En Parlak İş Fikriydi: İnternet Kafeler Mazi Oluyor!

Bir Dönemin En Parlak İş Fikriydi: İnternet Kafeler Mazi Oluyor!

İnternet kafe
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
25.03.2024 - 10:40

90'lı yıllarda dünyaya gelen neslin uğrak adreslerinden olan internet kafeler artık büyük bir varlık savaşı veriyor. Türkiye genelinde 27 bin olan sayı 5 bine kadar düştü. Son 3 ayda ise 360'a yakın internet kafenin kapısına daha kilit vuruldu. 

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Bir dönemin parlayan yıldızı olan internet kafeler artık unutulmaya yüz tuttu.

Bir dönemin parlayan yıldızı olan internet kafeler artık unutulmaya yüz tuttu.

Hürriyet'e konuşan İstanbul İnternet Kafeciler Esnaf Odası Başkanı İlhan Taşkıran, “İnternet kafe sayısı hızla azalıyor. Türkiye genelinde 27 bin internet kafe vardı. Şimdi sayı 5 bine geriledi. Oda kayıtlarına göre son 3 ayda 360 internet kafe işletmesel nedenlerle kapanmış gözüküyor. Aynı dönemde yeni açılan internet kafe sayısı ise sadece 6” ifadelerini kullandı.

Hürriyet'e konuşan İstanbul İnternet Kafeciler Esnaf Odası Başkanı İlhan Taşkıran, “İnternet kafe sayısı hızla azalıyor. Türkiye genelinde 27 bin internet kafe vardı. Şimdi sayı 5 bine geriledi. Oda kayıtlarına göre son 3 ayda 360 internet kafe işletmesel nedenlerle kapanmış gözüküyor. Aynı dönemde yeni açılan internet kafe sayısı ise sadece 6” ifadelerini kullandı.

Kaynak

İnternet kafelerin kapanmasının en büyük nedeninin yüksek maliyetler olduğunu belirten İlhan Taşkıran şöyle devam etti: 👇

İnternet kafelerin kapanmasının en büyük nedeninin yüksek maliyetler olduğunu belirten İlhan Taşkıran şöyle devam etti: 👇

'İnternet kafeler enflasyona yenildi. 

Zira bir internet kafe açmak için en az 20 bilgisayarlık yatırım yapılması gerekiyor. Bilgisayar başına yatırım 15 bin liraya kadar çıktığında sorun yoktu. 

Ama bu artık 80 bin liraya geldi. Sıfırdan böyle bir yatırımı yapabilecek esnaf kalmadı. Bilgisayarlar 4 yılda bir yenileniyor. 

Şu an kapanmaların hızlanmasının en büyük nedeni de yenileme dönemi gelen esnafın bu yatırımı gerçekleştirememesi. 

Bilgisayarlar eskidiği zaman gençler gelmek istemiyor.'

“Abi benim masamı 50 kuruş uzatır mısın?” cümlesi ise oldukça mazide kalmış gözüküyor. Taşkıran'ın verdiği bilgiye göre, İstanbul'da internet kafelerin saatlik ücreti 18-20 lira bandında.

“Abi benim masamı 50 kuruş uzatır mısın?” cümlesi ise oldukça mazide kalmış gözüküyor. Taşkıran'ın verdiği bilgiye göre, İstanbul'da internet kafelerin saatlik ücreti 18-20 lira bandında.

Yatırımı daha yüksek olan internet kafelerde ise bu ücret 40 liraya kadar çıkabiliyor. 

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Hadi buyrun yorumlarda tartışalım 👇

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