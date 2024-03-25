Ruslar, Moskova'yı Kana Bulayan Teröristleri Cinsel Organına Elektrik Vererek Sorguladı!
Ruslar, Moskova'yı Kana Bulayan Teröristleri Cinsel Organına Elektrik Vererek Sorguladı!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Rusya'nın başkenti Moskova'da geçen hafta IŞİD militanlarının terör saldırısında 137 kişi hayatını kaybetmişti.
Teröristlerin saldırıdan sonra nasıl yakalandığı ve sorgulandığına dair yeni görüntüler ortaya çıktı. Türkiye'den 4 Mart'ta Rusya'ya gittiğini söyleyen Şemseddin Farridun isimli teröristin cinsel organına elektrik verilerek sorgulandığı belirtiliyor.
Dört saldırgan dün gece ayrıca Rusya'da hakim karşısına çıktı.
Camekanın arkasında basın mensuplarının önüne çıkarılırken teröristlerin davası ertelendi ve 2 ay boyunca tutuklu kalacakları belirtildi.
Öte yandan Saldırganlar gece saatlerinde Moskova'daki Rusya Soruşturma Komitesi'nin merkez binasına getirildi.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda