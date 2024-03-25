Ruslar, Moskova'yı Kana Bulayan Teröristleri Cinsel Organına Elektrik Vererek Sorguladı!

Görüntülerde bir spor salonunun zeminine yatırılan Fariddun'un ağzından salyalar çıktığı sırada pantolonu inik ve yanında 80 voltluk pile sahip askeri radyo var.

O anların sosyal medyada yayılmasından sonra bazı hesaplar, bu yöntemin Rusya'da yaygın olduğunu aktardı