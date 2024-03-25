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Ruslar, Moskova'yı Kana Bulayan Teröristleri Cinsel Organına Elektrik Vererek Sorguladı!

Ruslar, Moskova'yı Kana Bulayan Teröristleri Cinsel Organına Elektrik Vererek Sorguladı!

Terör Rusya
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
25.03.2024 - 08:45

Rusya'nın başkenti Moskova'yı kana bulayan IŞID'li teröristlerin cinsel organlarına elektrik vererek sorgulandığı görüntüler ortaya çıktı. Teröristler dün ayrıca hakim karşısına çıkarıldı. 

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Rusya'nın başkenti Moskova'da geçen hafta IŞİD militanlarının terör saldırısında 137 kişi hayatını kaybetmişti.

Rusya'nın başkenti Moskova'da geçen hafta IŞİD militanlarının terör saldırısında 137 kişi hayatını kaybetmişti.

Teröristlerin saldırıdan sonra nasıl yakalandığı ve sorgulandığına dair yeni görüntüler ortaya çıktı. Türkiye'den 4 Mart'ta Rusya'ya gittiğini söyleyen Şemseddin Farridun isimli teröristin cinsel organına elektrik verilerek sorgulandığı belirtiliyor.

Teröristlerin saldırıdan sonra nasıl yakalandığı ve sorgulandığına dair yeni görüntüler ortaya çıktı. Türkiye'den 4 Mart'ta Rusya'ya gittiğini söyleyen Şemseddin Farridun isimli teröristin cinsel organına elektrik verilerek sorgulandığı belirtiliyor.

Görüntülerde bir spor salonunun zeminine yatırılan Fariddun'un ağzından salyalar çıktığı sırada pantolonu inik ve yanında 80 voltluk pile sahip askeri radyo var.  

O anların sosyal medyada yayılmasından sonra bazı hesaplar, bu yöntemin Rusya'da yaygın olduğunu aktardı

Dört saldırgan dün gece ayrıca Rusya'da hakim karşısına çıktı.

Dört saldırgan dün gece ayrıca Rusya'da hakim karşısına çıktı.

Camekanın arkasında basın mensuplarının önüne çıkarılırken teröristlerin davası ertelendi ve 2 ay boyunca tutuklu kalacakları belirtildi.

Camekanın arkasında basın mensuplarının önüne çıkarılırken teröristlerin davası ertelendi ve 2 ay boyunca tutuklu kalacakları belirtildi.

Öte yandan Saldırganlar gece saatlerinde Moskova'daki Rusya Soruşturma Komitesi'nin merkez binasına getirildi.

Öte yandan Saldırganlar gece saatlerinde Moskova'daki Rusya Soruşturma Komitesi'nin merkez binasına getirildi.

Görüntülerde teröristlerin gözleri ve elleri bağlı olduğu görülürken bir süre kafaları duvara dayanacak şekilde eğilerek bekletilmeleri de dikkat çekti.

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