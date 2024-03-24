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Merve Taşkın Sevgilisinden Gördüğü Şiddeti Paylaştı: "Cinsel Organıma Tekmeler Atıyordu"

Merve Taşkın Sevgilisinden Gördüğü Şiddeti Paylaştı: "Cinsel Organıma Tekmeler Atıyordu"

Şiddet merve taşkın
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
24.03.2024 - 14:53

Onlyfans fenomeni Merve Taşkın, sevgilisinden şiddet gördüğünü açıkladı. Taşkın, morluk dolu resimlerini paylaşarak, 'Kafamı, kulağımı, burnumu yumrukluyor, karnıma, cinsel organıma tekme atıyordu' ifadelerini kullandı. 

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Onlyfans fenomeni Merve Taşkın aylık kazancı, müstehcen pozları ve paylaşımlarıyla gündeme geliyordu. Merve Taşkın, sosyal medyada teşhircilik yaptığı iddiasıyla yargılandığı davada beraat etmiş, kısa süre ülkeden ayrılıp geri dönmüştü.

Onlyfans fenomeni Merve Taşkın aylık kazancı, müstehcen pozları ve paylaşımlarıyla gündeme geliyordu. Merve Taşkın, sosyal medyada teşhircilik yaptığı iddiasıyla yargılandığı davada beraat etmiş, kısa süre ülkeden ayrılıp geri dönmüştü.

Onlyfans yıldızı Merve Taşkın bu kez sevgilisinden şiddet gördüğünü açıkladı.

Onlyfans yıldızı Merve Taşkın bu kez sevgilisinden şiddet gördüğünü açıkladı.

"Tam bir yıl önce bugün, 10 aylık bir ilişkimin yaklaşık 7-8 ayında şiddet gördüğüm ve her geçen gün bu şiddetin arttığı bir ilişkiye başladım. Üzgünüm, bunları paylaşırken size acımanızı veya tepki vermenizi sağlamak için değil" diyen Merve Taşkın şunları yazdı: 👇

"Tam bir yıl önce bugün, 10 aylık bir ilişkimin yaklaşık 7-8 ayında şiddet gördüğüm ve her geçen gün bu şiddetin arttığı bir ilişkiye başladım. Üzgünüm, bunları paylaşırken size acımanızı veya tepki vermenizi sağlamak için değil" diyen Merve Taşkın şunları yazdı: 👇

"3 ay önce değil de neden şimdi paylaşıyorsun sorusuna cevabım ise o zaman güçlü bir ruh halim yoktu."

"3 ay önce değil de neden şimdi paylaşıyorsun sorusuna cevabım ise o zaman güçlü bir ruh halim yoktu."

"Belki o zaman böyle yorumlar gelecekti; 'Sen şiddeti hak ediyorsun, iyi olmuş.' Ama o zaman bu cümleyi kaldıracak bir psikolojik dayanıklılığım yoktu."

"Belki o zaman böyle yorumlar gelecekti; 'Sen şiddeti hak ediyorsun, iyi olmuş.' Ama o zaman bu cümleyi kaldıracak bir psikolojik dayanıklılığım yoktu."

'Paylaşmaktan kaçındım, fotoğraflarıma bakmaktan kaçındım, hatta konuşmaktan bile kaçındım. Yaşadıklarımı içimde bastırdım ve sanki hiç olmamış gibi davrandım. Ama maalesef bastırılan duygular er geç ortaya çıkıyor.'

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"Kendimi daha güçlü hissettiğim bir zamana kadar mümkün olduğunca bastırdım. Ta bugüne kadar. "İlk zamanlar şiddet daha hafif gibiydi ve belki de kabul edilebilirdi, ama sonra tehlikeli boyutlara ulaşmaya başladı. "

"Kendimi daha güçlü hissettiğim bir zamana kadar mümkün olduğunca bastırdım. Ta bugüne kadar. "İlk zamanlar şiddet daha hafif gibiydi ve belki de kabul edilebilirdi, ama sonra tehlikeli boyutlara ulaşmaya başladı. "

'Bir şekilde bunun bana yapıldığını kabul ediyordum. Her seferinde affediyordum çünkü içimdeki sorunlu olduğumu ve bunların benim yüzümden olduğunu ve belki de bunu hak ettiğimi düşünüyordum. 

'O' da bana bunları hak ettiğimi hatta daha fazlasını hak ettiğimi söylüyordu. Benimki sevgiye muhtaçlık ve bağımlılıktı. En ufak bir sevgi kırıntısına bile razıydım. Ama onunki sevgi olamazdı, çünkü sevdiğin bir insana şiddet uygulayamazsın.'

Özsaygımı fazlasıyla kaybettim. Kendime bunların yapıldığını kabul ediyorsam kendimi ne kadar seviyor olabilirdim ki? Kendimi sevmezken bir başkası beni nasıl sevebilirdi?"

Özsaygımı fazlasıyla kaybettim. Kendime bunların yapıldığını kabul ediyorsam kendimi ne kadar seviyor olabilirdim ki? Kendimi sevmezken bir başkası beni nasıl sevebilirdi?"

"Şiddet o kadar tehlikeli bir seviyeye gelmişti ki, şükrediyorum çünkü ölmedim ya da sakat kalmadım. Kafamı, kulağımı, burnumu yumrukluyor, karnıma, cinsel organıma tekme atıyordu. Bazen ise beni öldürmekle ya da sakat bırakmakla tehdit ediyordu. Belki öfkeden tehdit ediyordu ama isteyerek bile olmasa da vururken yanlışlıkla ölebilirdim çünkü tehlikeli yerlerime fazlasıyla vuruyordu."

"Şiddet o kadar tehlikeli bir seviyeye gelmişti ki, şükrediyorum çünkü ölmedim ya da sakat kalmadım. Kafamı, kulağımı, burnumu yumrukluyor, karnıma, cinsel organıma tekme atıyordu. Bazen ise beni öldürmekle ya da sakat bırakmakla tehdit ediyordu. Belki öfkeden tehdit ediyordu ama isteyerek bile olmasa da vururken yanlışlıkla ölebilirdim çünkü tehlikeli yerlerime fazlasıyla vuruyordu."

'Parmaklarımda kalıcı bir hasar dışında bir şey kalmadı. Parmaklarımda bağlar neredeyse kopuyormuş gibi olmuş, eğer kopmuş olsalardı ameliyat olmam gerekebilirdi, ama şükürler olsun ki kopmadı ve doktor 1 yıl içinde iyileşeceğimi söyledi.'

"Ben bu yazıyı, aynı şeyi yaşayıp kapanan kadınlar için paylaşıyorum"

"Ben bu yazıyı, aynı şeyi yaşayıp kapanan kadınlar için paylaşıyorum"

'Yalnız değilsiniz, evet, belki zor olacak ama bir gün içinizde o bırakma gücünü bulup bıraktıktan sonra yavaş da olsa iyileşeceksiniz. Hiçbir şey, her gün şiddet görmekten daha kötü olamaz. Bu yaşadığım travmanın acımın görünür olmasını istedim sadece.

Çünkü görünür olursa, ben de kaçamayacağım, yüzleşmek zorunda kalacağım. Bu süreçte beni kurtarmaya çalışan ama ben istemediğim için kurtaramayan, ama her zaman benim eski hayatıma geri dönmemi bekleyen ve döndüğümde de bana destek olan tüm arkadaşlarıma teşekkür ederim. 

Her şey benim seçimimdi ve seçimlerimin sonuçlarını yaşadım.'

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