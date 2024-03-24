Merve Taşkın Sevgilisinden Gördüğü Şiddeti Paylaştı: "Cinsel Organıma Tekmeler Atıyordu"
Merve Taşkın Sevgilisinden Gördüğü Şiddeti Paylaştı: "Cinsel Organıma Tekmeler Atıyordu"
Onlyfans fenomeni Merve Taşkın, sevgilisinden şiddet gördüğünü açıkladı. Taşkın, morluk dolu resimlerini paylaşarak, 'Kafamı, kulağımı, burnumu yumrukluyor, karnıma, cinsel organıma tekme atıyordu' ifadelerini kullandı.
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Onlyfans fenomeni Merve Taşkın aylık kazancı, müstehcen pozları ve paylaşımlarıyla gündeme geliyordu. Merve Taşkın, sosyal medyada teşhircilik yaptığı iddiasıyla yargılandığı davada beraat etmiş, kısa süre ülkeden ayrılıp geri dönmüştü.
Onlyfans yıldızı Merve Taşkın bu kez sevgilisinden şiddet gördüğünü açıkladı.
"Tam bir yıl önce bugün, 10 aylık bir ilişkimin yaklaşık 7-8 ayında şiddet gördüğüm ve her geçen gün bu şiddetin arttığı bir ilişkiye başladım. Üzgünüm, bunları paylaşırken size acımanızı veya tepki vermenizi sağlamak için değil" diyen Merve Taşkın şunları yazdı: 👇
"3 ay önce değil de neden şimdi paylaşıyorsun sorusuna cevabım ise o zaman güçlü bir ruh halim yoktu."
"Belki o zaman böyle yorumlar gelecekti; 'Sen şiddeti hak ediyorsun, iyi olmuş.' Ama o zaman bu cümleyi kaldıracak bir psikolojik dayanıklılığım yoktu."
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"Kendimi daha güçlü hissettiğim bir zamana kadar mümkün olduğunca bastırdım. Ta bugüne kadar. "İlk zamanlar şiddet daha hafif gibiydi ve belki de kabul edilebilirdi, ama sonra tehlikeli boyutlara ulaşmaya başladı. "
Özsaygımı fazlasıyla kaybettim. Kendime bunların yapıldığını kabul ediyorsam kendimi ne kadar seviyor olabilirdim ki? Kendimi sevmezken bir başkası beni nasıl sevebilirdi?"
"Şiddet o kadar tehlikeli bir seviyeye gelmişti ki, şükrediyorum çünkü ölmedim ya da sakat kalmadım. Kafamı, kulağımı, burnumu yumrukluyor, karnıma, cinsel organıma tekme atıyordu. Bazen ise beni öldürmekle ya da sakat bırakmakla tehdit ediyordu. Belki öfkeden tehdit ediyordu ama isteyerek bile olmasa da vururken yanlışlıkla ölebilirdim çünkü tehlikeli yerlerime fazlasıyla vuruyordu."
"Ben bu yazıyı, aynı şeyi yaşayıp kapanan kadınlar için paylaşıyorum"
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