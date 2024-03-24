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Mansur Yavaş'tan Dikkat Çeken Gönderme: "Her Pazartesi Havaalanında Cumhurbaşkanı'nı Karşıladım"

Mansur Yavaş'tan Dikkat Çeken Gönderme: "Her Pazartesi Havaalanında Cumhurbaşkanı'nı Karşıladım"

Mansur Yavaş
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
24.03.2024 - 14:03

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 'Ankara için, Ankara’nın hakkı için ben Sayın Cumhurbaşkanı’na çıktım. Her pazartesi gittim havaalanında karşıladım. Bir yerim mi eksildi? Sizler için gittim' ifadelerini kullandı.

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CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara halkı için elinden gelen her şeyi yapmasına rağmen iktidar tarafından yok sayıldığını savundu.

CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara halkı için elinden gelen her şeyi yapmasına rağmen iktidar tarafından yok sayıldığını savundu.

Mansur Yavaş, Ankara halkı için her pazartesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı karşılamaya gittiğini ve ortak çalışmak için elinden geleni yaptığını belirterek şu ifadeleri kullandı: 👇

Mansur Yavaş, Ankara halkı için her pazartesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı karşılamaya gittiğini ve ortak çalışmak için elinden geleni yaptığını belirterek şu ifadeleri kullandı: 👇

"Ankara için, Ankara’nın hakkı için ben Sayın Cumhurbaşkanı’na çıktım. Her pazartesi gittim havaalanında karşıladım. Bir yerim mi eksildi? Sizler için gittim."

"Ankara için, Ankara’nın hakkı için ben Sayın Cumhurbaşkanı’na çıktım. Her pazartesi gittim havaalanında karşıladım. Bir yerim mi eksildi? Sizler için gittim."

"Bakanlarla görüştüm, bakanlarla Ankara için birtakım taleplerde bulundum. Bir yerim mi eksildi? Bunu gerektiriyor ama işte bunlarda devlet adamlığı sıfatı yok. Seçilmiş belediye başkanını yok sayıyorlar. Bu nedenle de değiştirilmesi gerekiyor."

"Bakanlarla görüştüm, bakanlarla Ankara için birtakım taleplerde bulundum. Bir yerim mi eksildi? Bunu gerektiriyor ama işte bunlarda devlet adamlığı sıfatı yok. Seçilmiş belediye başkanını yok sayıyorlar. Bu nedenle de değiştirilmesi gerekiyor."

Ankara mitinginde seçmene seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı hedef almıştı. 

 'Mevcut Ankara Belediye Başkanı 5 yılda ne yaptı? Yollarımızın hali ortada; çöp, çukur, çamur' ifadesini kullanan Erdoğan, Yavaş'ı kente hizmet etmemekle suçlamıştı. 

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Hadi buyrun yorumlarda tartışalım 👇

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