Mansur Yavaş'tan Dikkat Çeken Gönderme: "Her Pazartesi Havaalanında Cumhurbaşkanı'nı Karşıladım"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 'Ankara için, Ankara’nın hakkı için ben Sayın Cumhurbaşkanı’na çıktım. Her pazartesi gittim havaalanında karşıladım. Bir yerim mi eksildi? Sizler için gittim' ifadelerini kullandı.