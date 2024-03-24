Ekrem İmamoğlu, Sonraki Seçimde Cumhurbaşkanı Adayı Olacak mı?
Ekrem İmamoğlu, Sonraki Seçimde Cumhurbaşkanı Adayı Olacak mı?
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bir sonraki Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olup olmayacağı ile ilgili soruya, '4 yıl sonraki bir olay için bugünden yorum yapmak bana anlamlı gelmez' ifadelerini kullandı.
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Bir dahaki cumhurbaşkanlığı seçiminde aday mısınız?” sorusuna yanıt verdi.
İmamoğlu, "Benim İstanbul’a dair öyle güçlü öyle büyük hayallerim var ki onları gerçekleştirme rüyasından başka rüya görmüyorum. Planlama önemlidir ama planı yapan sadece insanlar değildir. Hayatın da kendi planları vardır. 4 yıl sonraki bir olay için bugünden yorum yapmak bana anlamlı gelmez” dedi.
İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın “son seçimim” ifadesi için de “doğru demiş” ifadelerini kullandı.
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