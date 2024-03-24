Ekrem İmamoğlu, Sonraki Seçimde Cumhurbaşkanı Adayı Olacak mı?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bir sonraki Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olup olmayacağı ile ilgili soruya, '4 yıl sonraki bir olay için bugünden yorum yapmak bana anlamlı gelmez' ifadelerini kullandı.