Bağcılar'da Sucu Dehşeti: Ses Yalıtımlı Odada Yıllarca Çocukları İstismarı İddiası!
Bağcılar'da Sucu Dehşeti: Ses Yalıtımlı Odada Yıllarca Çocukları İstismarı İddiası!
Bağcılar’da bir mahallede suculuk yapan 60 yaşındaki Metin Ş.'nin çocuklara yıllarca cinsel istismarda bulunduğu iddia ediliyor. Metin Ş.nin ayrıca dükkanına ses yalıtımlı özel bir oda yaptığı ortaya çıktı.
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Halk TV'den Seyhan Avşar'ın özel haberine göre, İstanbul Bağcılar'da 12 yaşında bir çocuk okul çıkışı eve dönmeyince ailesi polise başvurdu. Polis okul güzergahındaki güvenlik kameralarını incelediğinde, çocuğun 60 yaşındaki su bayisi işletmecisi Metin Ş.'nin aracına bindiğini tespit etti.
Su bayisine yapılan baskında, bayinin arka kısmında ses yalıtımlı bir odada küçük çocuk istismar sonrası baygın halde bulundu ve 60 yaşındaki Metin Ş. tutuklandı.
Ayrıca odada bulunan kağıtlarda ise “Söz dinle”, “Kesinlikle bağırma, “Konuşurken fısıltıyla konuş”, “Dükkana biri gelirse kesinlikle konuşma”, “Ayrıca ben ne dersem yap”, “Sözümü dinlemezsen çok açı veririm ve çok döverim ve seni gerekirse öldürürüm” şeklinde yazılar bulundu.
Bayide yapılan aramada ele geçirilen dijital materyallerde, Metin Şenay'ın bir çok çocuğa yaptığı istismar eylemlerinin görüntülerine ulaşıldı.
Savcılık görüntülerdeki çocukları tek tek tespit etmeye başladı. İlk aşamada 2011 yılından 2021 yılına kadar istismara uğradığı iddia edilen bir çocuğun kimliği tespit edildi.
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Savcılık, diğer videolara ilişkin incelemelerini sürdürüyor. Şahsın toplamda kaç çocuğu hedef aldığını tespit etmeye çalışıyor.
Metin Ş. hakkında bu zamana kadar tespit edilen 4 çocuğa yönelik eylemlerinden dolayı 100 yılı aşkın hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.
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