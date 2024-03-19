İzmir'de 14 Yaşında Kız Çocuğuna 'Eskort' Tuzağı: Annesinin Eski Sevgilisiydi!
İzmir'de 14 Yaşında Kız Çocuğuna 'Eskort' Tuzağı: Annesinin Eski Sevgilisiydi!
İzmir'de yaşayan Bilal A, ayrıldığı eski sevgilisinin kızına iğrenç bir tuzak kurarak intikam almaya çalıştı. Bilal A, 14 yaşındaki çocuğun fotoğraflarını ve iletişim bilgilerini sosyal medya sitelerinde eskort olarak yaydı.
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Olay, İzmir'de yaşayan Nuray A. adlı bir kadının birçok suçtan sabıka kaydı bulunan Bilal A. isimli sevgilisinden ayrılması sonrası yaşandı.
Ayrılığı hazmedemeyen Bilal A., önce kadını ölümle tehdit etti ardından iğrenç bir yola başvurdu.
Bilal A., 14 yaşındaki çocuğu fotoğraflarını ve iletişim bilgilerini sosyal medya sitelerinde eskort olarak yaydı.
Daha sonra kızın annesine mesaj atan Bilal A, "K.hpe, bak kızını ne yapacağım şimdi. Birazdan eskort Ennur diye seni ararlar. Bunu sen istedin. Bak kızının adresini, resimlerini attım" ifadelerini kullandı.
14 yaşındaki kız, anneanne ve dedesiyle birlikte İstanbul'da yaşadığını ve İzmir'e gittiği dönemlerde annesinin erkek arkadaşının kendisini sözlü olarak istismar ettiğini de söyledi.
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Küçük kızın şikayetiyle ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Bulunamayınca hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
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yine yanlış seçimler. adam istanbul bile yazamamış aq
Allah belanı versin seninde sevgilininde amk evladı nasıl insanlarsınız siz ya😡😡
SANA TOHUM ATAN BABANIN MK