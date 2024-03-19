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İzmir'de 14 Yaşında Kız Çocuğuna 'Eskort' Tuzağı: Annesinin Eski Sevgilisiydi!

İzmir'de 14 Yaşında Kız Çocuğuna 'Eskort' Tuzağı: Annesinin Eski Sevgilisiydi!

İzmir Eskort tuzak
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
19.03.2024 - 17:39

İzmir'de yaşayan Bilal A, ayrıldığı eski sevgilisinin kızına iğrenç bir tuzak kurarak intikam almaya çalıştı. Bilal A, 14 yaşındaki çocuğun fotoğraflarını ve iletişim bilgilerini sosyal medya sitelerinde eskort olarak yaydı.

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Olay, İzmir'de yaşayan Nuray A. adlı bir kadının birçok suçtan sabıka kaydı bulunan Bilal A. isimli sevgilisinden ayrılması sonrası yaşandı.

Olay, İzmir'de yaşayan Nuray A. adlı bir kadının birçok suçtan sabıka kaydı bulunan Bilal A. isimli sevgilisinden ayrılması sonrası yaşandı.

Ayrılığı hazmedemeyen Bilal A., önce kadını ölümle tehdit etti ardından iğrenç bir yola başvurdu.

Ayrılığı hazmedemeyen Bilal A., önce kadını ölümle tehdit etti ardından iğrenç bir yola başvurdu.

Bilal A., 14 yaşındaki çocuğu fotoğraflarını ve iletişim bilgilerini sosyal medya sitelerinde eskort olarak yaydı.

Bilal A., 14 yaşındaki çocuğu fotoğraflarını ve iletişim bilgilerini sosyal medya sitelerinde eskort olarak yaydı.

Daha sonra kızın annesine mesaj atan Bilal A, "K.hpe, bak kızını ne yapacağım şimdi. Birazdan eskort Ennur diye seni ararlar. Bunu sen istedin. Bak kızının adresini, resimlerini attım" ifadelerini kullandı.

Daha sonra kızın annesine mesaj atan Bilal A, "K.hpe, bak kızını ne yapacağım şimdi. Birazdan eskort Ennur diye seni ararlar. Bunu sen istedin. Bak kızının adresini, resimlerini attım" ifadelerini kullandı.

Paylaşımlarını gören dayı Sedat U., yeğeni Ennur Y. ile karakola giderek şikayetçi oldu.

14 yaşındaki kız, anneanne ve dedesiyle birlikte İstanbul'da yaşadığını ve İzmir'e gittiği dönemlerde annesinin erkek arkadaşının kendisini sözlü olarak istismar ettiğini de söyledi.

14 yaşındaki kız, anneanne ve dedesiyle birlikte İstanbul'da yaşadığını ve İzmir'e gittiği dönemlerde annesinin erkek arkadaşının kendisini sözlü olarak istismar ettiğini de söyledi.
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Küçük kızın şikayetiyle ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Bulunamayınca hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Küçük kızın şikayetiyle ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Bulunamayınca hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Geçen süreç içinde yakalanamayınca gıyabında dava açıldı.

Bilal A,'nın 'Kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme veya yayma' ve 'hakaret' suçlarından 6 yıla kadar hapsini istedi.

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ahmetpamukupaagl

yine yanlış seçimler. adam istanbul bile yazamamış aq

Selver.1994.06

Allah belanı versin seninde sevgilininde amk evladı nasıl insanlarsınız siz ya😡😡

Pasif Kullanıcı

SANA TOHUM ATAN BABANIN MK