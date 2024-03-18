Ankara, Adana ve Mersin İçin Seçim Anketi: Mansur Yavaş'tan Büyük Fark!

AREA Araştırma, 31 Mart yerel seçimleri öncesi Ankara, Adana ve Mersin'de yaptığı anketin sonuçlarını açıkladı. Çalışmanın sonuçlarına göre, Ankara'da CHP'nin adayı Mansur Yavaş, en yakın rakibine iki kata yakın fark atmış gözüküyor.