Ankara, Adana ve Mersin İçin Seçim Anketi: Mansur Yavaş'tan Büyük Fark!
Ankara, Adana ve Mersin İçin Seçim Anketi: Mansur Yavaş'tan Büyük Fark!
AREA Araştırma, 31 Mart yerel seçimleri öncesi Ankara, Adana ve Mersin'de yaptığı anketin sonuçlarını açıkladı. Çalışmanın sonuçlarına göre, Ankara'da CHP'nin adayı Mansur Yavaş, en yakın rakibine iki kata yakın fark atmış gözüküyor.
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AREA Araştırma, Ankara, Adana ve Mersin'de "Belediye başkanlığı seçiminde oy tercihiniz ne olur?” diye sordu.
10- 15 Mart 2024 tarihleri arasında Ankara’nın tüm ilçelerinde ikamet eden, 18 ve daha yukarı yaştaki 4 bin 405 kişiyle sahada yüz yüze yapılan ankette fark dikkat çekti.
Geçerli oylar üzerinden bakıldığında CHP'nin adayı Mansur Yavaş'a oy vereceğini söyleyenlerin oranı AK Parti ve MHP'nin adayı Turgut Altınok'un iki katına yakın. Ankette parti bazında dağılım şöyle 👇
Anketin Adana ayağına göre CHP Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı Zeydan Karalar ile Cumhur İttifakı'nın adayı Fatih Mehmet Kocaispir arasında 7 puandan fazla fark var.
5- 10 Mart 2024 tarihleri arasında Mersin’in tüm ilçelerinde ikamet eden, 18 ve daha yukarı yaştaki 3 bin 54 kişiyle sahada yüz yüze anketin sonucuna göre de CHP birinci parti.
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