Fatih Erbakan'ın 'Hurma' Hesabı: "Dar Gelirliyi Açlık Grevine Mahkum Ettiniz"

'Ankara'da tek bir hurma tanesi 8 liraya satılıyor. Gittik gözümüzle gördük. İstanbul'da 15 liraya kadar çıkıyor.

Şimdi hesabı şöyle yapalım; 4 kişilik bir aile, kişi başına iftarda üç tek hurma yiyecek, 2 bardak çay içecek, 2 bardak su içecek ve çeyrek pide yiyecek. Aynısını sahurda da yaparsa sadece bu ailenin masrafı 11 bin liraya dayanıyor.

Siz emekliye 10 bin, asgari ücretliye 17 bin lira veriyorsunuz.

Hurma, çay, su ve çeyrek pide masrafı sadece 11 bin lira. Bu ne demek biliyor musunuz? Siz milyonları açlık grevine mahkum etmişsiniz!'