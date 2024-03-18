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Fatih Erbakan'ın 'Hurma' Hesabı: "Dar Gelirliyi Açlık Grevine Mahkum Ettiniz"

Fatih Erbakan'ın 'Hurma' Hesabı: "Dar Gelirliyi Açlık Grevine Mahkum Ettiniz"

Fatih Erbakan
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
18.03.2024 - 13:28

Yaklaşan belediye seçimleri öncesi iktidara yönelik eleştirilerini artıran Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan'dan dikkat çeken bir hurma hesabı geldi. 

Fatih Erbakan, dar gelirli bir ailenin sadece hurma, pide, çay ve su ile ramazanı geçirmesi durumunda bile 11 bin lira masraf çıktığını söyledi ve ekledi: 'İnsanları açlık grevine mahkum ettiniz.'

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Belediye seçimleri öncesi AK Parti ile masada uzlaşamayan Yeniden Refah, iktidara yönelik muhalefetini giderek daha sertleştiriyor.

Belediye seçimleri öncesi AK Parti ile masada uzlaşamayan Yeniden Refah, iktidara yönelik muhalefetini giderek daha sertleştiriyor.

Fatih Erbakan, emekli ve dar gelirlinin tükenme aşamasında olduğunu yaptığı bir hurma hesabıyla seçmenine anlattı.

Fatih Erbakan, emekli ve dar gelirlinin tükenme aşamasında olduğunu yaptığı bir hurma hesabıyla seçmenine anlattı.

Fatih Erbakan'ın sosyal medyada da geniş yankı bulan konuşmasındaki ilgili bölüm şöyle 👇

Fatih Erbakan'ın sosyal medyada da geniş yankı bulan konuşmasındaki ilgili bölüm şöyle 👇

'Ankara'da tek bir hurma tanesi 8 liraya satılıyor. Gittik gözümüzle gördük. İstanbul'da 15 liraya kadar çıkıyor. 

Şimdi hesabı şöyle yapalım; 4 kişilik bir aile, kişi başına iftarda üç tek hurma yiyecek, 2 bardak çay içecek, 2 bardak su içecek ve çeyrek pide yiyecek. Aynısını sahurda da yaparsa sadece bu ailenin masrafı 11 bin liraya dayanıyor. 

Siz emekliye 10 bin, asgari ücretliye 17 bin lira veriyorsunuz. 

Hurma, çay, su ve çeyrek pide masrafı sadece 11 bin lira. Bu ne demek biliyor musunuz? Siz milyonları açlık grevine mahkum etmişsiniz!'

Fatih Erbakan'ın hurma hesabına ilişkin konuşması 👇

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Tonik

Ayasofya, kudüs vs. vs. cart curt

Malum Şahıs

yürü git lan konuşacak en son kişilerden birisin sen,iktidarda olsan maaşlara zam yapmak dışında çözümü olmayan şeriatçı vatan haininin tekisin

Sinemmmmm

Birisi de çıkıp buna demiyor mu ULAN İTtifak ortağı geçen sene sen değil miydin kolkola giren beraber yürüyen, şimdi çıkmış meydanlarda laf sallıyon bal kaba... Devamını Gör