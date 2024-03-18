Fatih Erbakan'ın 'Hurma' Hesabı: "Dar Gelirliyi Açlık Grevine Mahkum Ettiniz"
Fatih Erbakan'ın 'Hurma' Hesabı: "Dar Gelirliyi Açlık Grevine Mahkum Ettiniz"
Yaklaşan belediye seçimleri öncesi iktidara yönelik eleştirilerini artıran Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan'dan dikkat çeken bir hurma hesabı geldi.
Fatih Erbakan, dar gelirli bir ailenin sadece hurma, pide, çay ve su ile ramazanı geçirmesi durumunda bile 11 bin lira masraf çıktığını söyledi ve ekledi: 'İnsanları açlık grevine mahkum ettiniz.'
İçeriğin Devamı Aşağıda
Belediye seçimleri öncesi AK Parti ile masada uzlaşamayan Yeniden Refah, iktidara yönelik muhalefetini giderek daha sertleştiriyor.
Fatih Erbakan, emekli ve dar gelirlinin tükenme aşamasında olduğunu yaptığı bir hurma hesabıyla seçmenine anlattı.
Fatih Erbakan'ın sosyal medyada da geniş yankı bulan konuşmasındaki ilgili bölüm şöyle 👇
Fatih Erbakan'ın hurma hesabına ilişkin konuşması 👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın
Ayasofya, kudüs vs. vs. cart curt
yürü git lan konuşacak en son kişilerden birisin sen,iktidarda olsan maaşlara zam yapmak dışında çözümü olmayan şeriatçı vatan haininin tekisin
Birisi de çıkıp buna demiyor mu ULAN İTtifak ortağı geçen sene sen değil miydin kolkola giren beraber yürüyen, şimdi çıkmış meydanlarda laf sallıyon bal kaba... Devamını Gör